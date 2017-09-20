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Ortaca'da 32 kaçak ve 2 Ukraynalı organizatör yakalandı

Cihan KAYA/ORTACA, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, yasa dışı yollardan gulet tekne ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 32 kaçak ile 2 Ukraynalı organizatör Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından yakal

20 Eylül 2017 21:55

Cihan KAYA/ORTACA, (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan gulet tekne ile Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 32 kaçak ile 2 Ukraynalı organizatör Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla gulet tekneyle Rodos Adası\'na geçen kaçaklar olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bugün sabaha karşı İztuzu Sahili açıklarında bir gulet tekneyi durdurup, içindeki 26\'sı Suriye, 6\'sı Filistinli toplam 32 kaçak ile Ukrayna uyruklu 2 organizatörü yakaladı. Karaya çıkartılan kaçaklar, minibüslere bindirilip, Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı\'na getirildi. Kaçakların, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği, Ukraynalı 2 organizatörün ise adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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