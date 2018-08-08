Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde şiddetli yağış bu gece ve yarın da etkili olacak 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde şiddetli yağışların bu gece ve yarın da etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Açıklamada, \"Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre yağışların bu gece yine Samsun\'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin\'in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği ve metrekareye yer yer 100 mm üzerinde yeni yağış meydana geleceği tahmin ediliyor\" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:\"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden dün yayınlanan uyarılarda Bu sabahtan yarın öğle saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde beklenen yağışların kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı belirtilmişti. Bugün şu ana kadar bölgede 20 ila 100 mm arasında yağış kaydedildi. Ölçümlere göre bugün en fazla yağış Ordu’da Çaybaşı’da 95, Perşembe’de 78, İkizce’de 66, Ünye ve Fatsa’da 40 mm olarak kaydedildi.

Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre yağışların bu gece yine Samsun’un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği ve metrekareye yer yer 100 mm üzerinde yeni yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.

Bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağında doygun olduğu da dikkate alınarak meydana gelebilecek ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riski ile ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaya devam edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca şiddetli yağışla birlikte rüzgarın bu geceden itibaren yarın öğle saatlerine kadar Karadeniz’in doğusunda denizde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği de beklenmektedir. Özellikle denizci ve Balıkçılarımızın dikkatli olmaları gerekmektedir.\"



ANKARA (DHA)

