Orta Vadeli Program'da kamu harcamalarına ilişkin 'azami tasarruf' vurgusu

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan ve 2022-2024 yıları arasındaki ekonomik programı kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) mali disipline devam edileceği ifade edildi.

Programa göre kamu harcamalarında "azami tasarruf" vurgusu yapıldı.

Harcamalar gözden geçirilecek

Programa göre; kamu harcama politikasının çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde, belirlenen politika öncelikleri ve kamu idarelerine tahsis edilen ödenek tavanları doğrultusunda yürütülmesi esas olacak.

Harcama gözden geçirmelerine devam edilecek, buna ilişkin programların etkinliği artırılacak ve harcamalar kontrol altında tutulacak. Kamu hizmetleri, bütçe imkanları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecek.

Özel hesap uygulamalarının hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılması, bu kriterleri karşılamayan uygulamaların kademeli olarak kaldırılması, döner sermaye işletmelerinin aşamalı şekilde merkezi yönetim bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının genişletilmesi sağlanacak.

Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde verginin tabana yayılması ve gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Vergisel teşvikler gözden geçirilmeye devam edilecek

Vergisel teşvikler ile istisna ve muafiyetler etkinlik prensibi gözetilerek gözden geçirilecek.

Dijital ekonominin sağlıklı ve tam olarak kavranması ve vergilendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek.

Kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansı artırılacak, vergi denetiminde risk odaklı ve uzaktan denetim sistemleri uygulamaya alınacak.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kapsamlı bir program uygulamaya konulacak.

KİT'ler, makroekonomik, sektörel ve sosyal politikaların yanı sıra içinde bulundukları piyasa şartlarını dikkate alarak kamu maliyesine en az yük getirecek şekilde faaliyetlerini sürdürecek. (AA)