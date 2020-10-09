Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı: 2021 yılı bütçe büyüklüğü 1.3 trilyon TL

Gelecek üç yılda temel amaç, küresel ekonomideki yeni normalin oluşturduğu iktisadi fırsatları kullanarak üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesi olacak. 2021’de bütçe giderleri 1 trilyon 346 milyar TL, bütçe gelirleri de 1 trilyon 101 milyar TL öngörüldü.

Orta Vadeli Program’ın ardından 2021-2023 dönemine ilişkin Orta Vadeli Mali Plan da dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Plana göre, gelecek üç yıllık dönemde ekonomi politikasının temel amacı, “yeni ekonomi programları” ile elde edilen kazanımların korunarak geliştirilmesi, iç ve dış dengenin yeniden sağlanması, bu denge üzerine inşa edilecek stratejik reformlarla kapsayıcı, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedefleyen politikalarla küresel ekonomide ortaya çıkan yeni normalin oluşturduğu iktisadi fırsatları da kullanarak üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesi olacak.