Orta vadede Türkiye'nin durumu daha iyi olacak

Küresel finansal krizi önceden tahmin eden Prof. Nouriel Roubini: “Türkiye yeni nesil yapısal reformları hızlı gerçekleştirirse, küresel krizden fazla etkilenmez.”



Küresel ekonomik krizi çok önceden öngörmesiyle 'kriz kahini' olarak ünlenen Amerikalı ekonomist Nouriel Roubini Türkiye ekonomisi ve küresel krize ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye'nin yeni nesil yapısal reformları hızlı gerçekleştirmesi halinde, küresel krizden fazla etkilenmeyeceğini söyledi.



İstanbul doğumlu New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nouriel Roubini şu değerlendirmelerde bulundu:



- Türkiye ve diğer tüm ülkeler küresel krizden mutlaka etkilenecek, ancak bu ülkelerin etkilenme düzeyleri farklı olacak.



- Türkiye, 2001 sonrası gerçekleştirdiği yapısal reformlar sayesinde, daha az kırılgan hale geldi, mevcut küresel krizden daha az etkilenmesi için yeni nesil yapısal reformları hızla gerçekleştirmesi gerekecek.



- Küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki iyileşme nedeniyle, cari açığın etkisi az olacak, sadece özel sektörün borcu bir kaygı oluşturabilir, onun için de finansman sağlanması gerekir.



- Türkiye ekonomisi dinamik bir ekonomi, doğru politikaların sürdürülmesi ve yapısal reformların da tamamlanması halinde Türkiye ekonomisi, orta vadede çok daha iyi bir durumda olabilir.



IMF ile anlaşma iki fayda sağlar



- Türkiye kendi ekonomik programını uyguluyor, ancak IMF ile yapılacak bir anlaşma faydalı olabilir.



- IMF ile anlaşmanın ilk faydası, piyasalardaki güveni yeniden tesis etmek olur, ikinci faydası da likidite ve döviz rezervi sağlamak olur.



- Fon destekli bir program, küresel ekonomideki belirsizliğin etkisini daha da azaltabilir.



Küresel ekonomi 2010’da toplanır



Roubini, 2009'da dünya genelinde ekonomik durgunluğun gözleneceğini ve küresel çapta bir durgunluk beklediğini de söyledi. Prof. Roubini, 2010 yılında ekonomik toparlanmaların başlayabileceğine de dikkat çekti.



Küresel krizin çıkmasında piyasalardaki önemli eksikliklerle, kusurların etkili olduğunu vurgulayan Roubini, piyasaların kendilerini ve birbirlerini iyi denetleyemediklerini ifade etti.



