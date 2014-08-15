T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Orta sınıfın politikaya etkisi yok'

ABD'de yapılan bir araştırmada, zengin sınıfın ülke politikasına etkisinin, orta sınıftan daha fazla olduğu ortaya konuldu

15 Ağustos 2014 15:43

Işıl Öz

Amerikalı iki siyaset bilimi profesörü, orta sınıf vatandaşların ulusal politika üzerine hemen hemen hiçbir etkiye sahip olmadığını iddia etti.

Yaptıkları analizler sonucunda, zengin bireyler ve büyük sermaye gruplarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki politikayı büyük ölçüde şekillendirdiklerini öne sürdüler. Uzmanlar "Amerika'da bugün, oylamada halkın görüşü neredeyse anlamsız; seçilen siyasetçilerden, varlıklı kişiler ve iş-destekli özel ilgi grupları sorumludur” dedi.

Princeton Üniversitesi'nden Martin Gilens ve Northwestern Üniversitesi'nden Benjamin Page orta sınıf vatandaşlar, ekonomik elitler, kitle tabanlı çıkar grupları ve iş-egemen çıkar gruplarının ulusal politika konularında tercihlerini ölçmek için  1,779 araştırma verisi üzerinde çalıştı. Uzmanlar bu dört grubun etkisini belirlemek için istatistiksel yöntemler kullandıklarını söyledi.

Analistler, ekonomik elitler ve organize çıkar gruplarının gücü elinde tuttuğunu, diğer kesimin etkisinin ise sıfıra yakın seviyede olduğunu; ayrıca, zengin bireyler ve iş-egemen çıkar gruplarının politika sürecine hakim olduklarını bildirdi. Ulusal politika  üzerine, kitle tabanlı grupların, iş tabanlı çıkar gruplarına göre  minimum etkisi olduğunun altını çizdi.

Çalışmada ayrıca, "zenginlerin politik tercihleri toplumun büyük kısmının görüşlerini yansıtabilir" fikri çürütüldü. Tercihlerin genellikle keskin biçimde farklılaşmaya neden olduğu, ekonomik elitlerin hemen hemen her zaman kazandığı ve gelir düzeyi orta veya aşağıda olan Amerikalıların kaybettiği kaydedildi.

Analistler özetle, Gilens ve Page ortalama vatandaş ve kitle tabanlı ilgi gruplarının ABD hükümet politikaları üzerinde çok az veya hiç  etkiye sahip olmadıklarını, ekonomik elitler ve iş çıkarlarını temsil eden örgütlü grupların ise  önemli bağımsız etkileri olduklarını söyledi.

Zengin bireyler ve iş çıkarları olan kitlelerin Washington'daki siyasi adayların kampanya kasasını doldurmak için lobi faaliyetinde bulundukları, orta sınıf vatandaşın ise verecek bir oyunun olduğu, yine de sonuçtan hep orta sınıf vatandaşın sorumlu tutulduğu söylendi.

2010'daki ara seçimde 120 milyondan fazla kişi sandığa gitmedi. 2012'deki Başkanlık seçiminde ise 90 milyondan fazla kişi oy vermedi. Yapılan çalışma, ABD'deki siyasi çıkmazı açıklamaya yardımcı olabilir diye düşünülüyor.

ETİKETLER

abdseçimaraştırmaorta sınıfzengin sınıfetki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24