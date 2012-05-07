Orta sınıf dindar

Ipsos KMG'nin araştırmasına göre 1 yılda 1.9 milyon kişi orta sınıfa katıldı. Orta sınıf üyelerinin alışverişte en önemli kriteri ise fiyat.

Araştırmacıların OECD satın alma gücü paritesine göre günde kişi başına 10 dolar üzerinde harcayabilenler orta sınıf olarak adlandırılıyor. Bu grup 74.7 milyon nüfuslu Türkiye’nin yüzde 59’unu oluşturuyor. Son 1 yılda ise sayıları 1.9 milyon kişi arttı. Harcamalarına dikkat eden orta sınıf muhafazakârlığını da koruyor ve yüzde 64’ü kadınların çalışmadan önce kocasına sorması gerektiğini düşünüyor.

Kadın çalışsın mı?

Ipsos KMG iki yılda bir Türkiye’yi anlama kılavuzu oluşturuyor ve 14 yaş üstü 16 bin bireyle görüşüp orta sınıftaki değişimi izliyor. Araştırmaya göre 43.5 milyon kişi bu sınıfın üyesi. Din orta sınıf için önemli. Orta sınıfın yüzde 85’ine göre Allah inancı onlara huzur veriyor. Yüzde 67’sinin hayatına ise dini inançları yön veriyor. Yüzde 72’si ise dinlerinin gereklerini yerine getiriyor.

Orta sınıfın en büyük çelişkisi kadının çalışması konusunda. Yüzde 71’i erkek ve kadının aile bütçesine birlikte katkıda bulunması gerektiğini söylerken yüzde 68’i de kadınların iş yaşamında daha aktif olması gerektiğini belirtiyor. Ancak yüzde 64’ünün fikri kocasının izni olmadan kadının çalışmaması yönünde. Orta sınıf parasının kıymetini de biliyor. AVM’lerde çok zaman geçirse de yüzde 67’si neye ne kadar harcadığına dikkat ediyor. İhtiyaç duymadığı şeyleri almayanların oranı ise yüzde 67. Alışverişte en önemli kriterse yüzde 61 ile fiyat.

Orta sınıf nasıl belirleniyor?

OECD satın alma gücü paritesine göre günde 10 doların üzerinde harcayabilenler orta sınıfa dahil oluyor. Araştırmacılar yaşanılan yerden ve semtten bağımsız olarak kullandığı araba, evindeki televizyonun özellikleri, AVM alışkanlığı, yurtdışına çıkış sıklığı, marka kullanımı gibi kriterlere bakarak kişileri orta sınıfa dahil ediyorlar.

Yüzde 87’si pasaportsuz

Orta sınıfın en çok yaptığı TV izlemek, akraba-dost ziyaretlerine gitmek, yemek yapmak, evde arkadaşlarla buluşmak. En az yaptıkları ise, dergi okumak, opera-baleye gitmek, yurtdışına tatil amaçlı seyahate gitmek, tiyatroya gitmek. Orta sınıfın % 58’inin ehliyeti, yüzde 87’sinin pasaportu, yüzde 68’inin kredi kartı yok.

Ekonomi orta sınıfı büyütüyor

Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Tonguç Çoban, orta sınıfın gelişmesinin nedeninin ekonomideki büyüme olduğunu vurguluyor. Büyümenin Anadolu’ya yayılmasının orta sınıfın değişimini belirlediğini söyleyen Çoban “Orta sınıf, çoğunluğu muhafazakâr bir yaşam tarzını benimsiyor” diyor.

Araştırmacılar 9 Mayıs’ı bekliyor

Ipsos KMG’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Araştırmada Yenilikler Konferansı 09 Mayıs’ta yapılacak. Araştırma konferansında yıkıcı yeniliklerle gelen yeni normal örnekleriyle açıklanacak; konferansa katılım Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı’na gerçekleştirilecek minimum 175 liralık bağışla sağlanacak.