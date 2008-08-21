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Spor

Orta sahada kriz

Aurelio’nun gidişinden sonra orta sahada sıkıntı yaşayan F.Bahçe’de, G.Antep maçı öncesi Emre ve Selçuk’un sakatlığı düşündürüyor

21 Ağustos 2008 03:00



Aurelio’nun gidişinden sonra orta sahada ciddi bir sıkıntıya düşen Fenerbahçe’de, Gaziantepspor maçı öncesi Emre ve Selçuk’un da sakat olması paniğe yol açtı. Aragones’in bu sorunu çözmek için arayışta bulunduğu bildirildi

Fenerbahçe lig öncesi en sancılı yeri orta alanda büyük sıkıntı yaşıyor. Teknik Direktör Aragones, sakat olan oyuncuları Selçuk ve Emre’nin yanı sıra disiplin sorunu yaşayan Kazım nedeniyle de bu bölgede kimi oynatacağına bir türlü karar veremiyor.
Sezon başından bu yana ön liberoda en beğendiği oyuncuların başında gelen Selçuk’u görevlendiren İspanyol çalıştırıcı bu futbolcunun idmanda Burak ile yaşadığı mücadelede sakatlanmasından sonra çıkmaza girdi. Son çalışmalara katılamayan Selçuk’un Gaziantepspor deplasmanında oynayabilmesi için büyük çaba harcanıyor.

Kazım yedeğe

Selçuk’un oynayamaması halinde Maldonado bu bölgede görev yapacak en güçlü aday olarak gözüküyor. Emre’nin de sakatlığının bulunması Aragones’in bu oyuncu için de net karar vermesini engelliyor. Emre’yi 90 dakika oynatmasının mümkün olamayacağını bilen İspanyol hoca, bu konuda da lig öncesi karmaşa yaşıyor.

Kazım’ın Partizan maçında yaşadığı forma krizi nedeniyle disiplin problemi olduğuna inanan Aragones, yeni transfer Burak’ı hazırlamaya başladı. Sağ kanatta Burak’ı kullanarak bir büyük problemden kurtulmayı düşünen Aragones, özellikle savunmanın önünde oynayacak olan oyuncuyu seçmekte ise güçlük yaşıyor.

Aragones’ten frikik dersi

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda sol ayağındaki sakatlığı nükseden Selçuk ile sakatlığı nedeniyle riske edilmeyerek A Milli Futbol Takımı’nın kadrosundan çıkarılan Emre tesislerde tedavi oldu. İdmanın son bölümünde yapılan serbest vuruş çalışmasında Alex attığı şık gollerle dikkat çekti. Yapay barajlarla yapılan çalışmada, güzel vuruşlarıyla fileleri üst üste havalandıran Brezilyalı futbolcu, takım çalışması tamamlandıktan sonra Burak ile bir süre daha çalışmaya devam etti. İki futbolcunun serbest vuruş çalışmasına devam ettiği sırada teknik direktör Aragones vuruşları kötü olan Burak’a, topa nasıl vurması gerektiğini anlattı. Alex ve Burak’ın çalışmayı bırakmasının ardından Aragones de birkaç kez frikik atışı yaptı.

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