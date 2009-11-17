'Orta parmağımı kaldırdım, çünkü...'

‘1 saat aralıksız küfrettiler’

Saatçi odaklı öfke

Çakı bile gördüm

Maçın normal süresi 56-56 tamamlandığında, sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinin arkasında bulunan Fenerbahçeli Demet Karabulut, arkadaşı Hakan Zat’la birlikte dışarı çıkarken Cim-Bom tribünlerinden tepki görünce, orta parmağını havaya kaldırmış, bu da zaten gergin olan ortamın karışmasına neden olmuştu. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Demet Karabulut ve Hakan Zat, olaylardan sonra gözaltına alınan diğer 9 kişiyle birlikte Bakırköy Adliyesi’ndeydi dün. Derbide olayları çıkaran isim olarak ön plana çıkan Karabulut ve arkadaşı Zat, akşam saatlerine kadar ifadelerinin alınmasını bekledi, ardından da yaşananları anlattı.Maç biletini sponsor firmadan sağladıklarını söyleyen ikili, “Gidişimiz, olay çıkarmak ya da huzursuzluk yapmak için tasarlanmış bir durum değildi. Yaklaşık 10-15 Fenerbahçeli vardık. Orada takımla göz göze gelmek, onlara destek olduğumuzu belirtmek için yer aldık. Çünkü sporcular da bizi tanıyorlardı” diye konuştular.Oturdukları bölgeyi kendilerine emniyet mensuplarının gösterdiğini söyleyen Demet Karabulut, yaptığı el hareketi anında yaşadıklarını ise şöyle anlattı:“Tribünler bir saat boyunca aralıksız küfrettiler ancak hiçbir uyarı anonsu bile gelmedi. Maçın normal sonucu 56-56 bittikten sonra çıkalım dedik. Ne olduysa o anda oldu. Daha yerimden kalkmadan maddeler yağmaya başladı. Çakmak, bozuk para, kutular... Hatta ben çakı bile gördüm. O sırada güvenlik görevlileri ve polisler koluma girdi. Kollarımda polisler olduğu için yüzümü korumak için kafamı eğiyordum. Tam salon çıkışına vardığımız anda yüzüme bir avuç dolusu para daha geldi. O anda da refleks olarak o hareketi yaptım.”Canının çok yandığını, çok darbe aldığını belirten Karabulut, “Herkese tek tek vuramayacağıma göre bir hırsla o hareketi yaptım. Ben size durup dururken vursam ne yaparsınız? Ya bana vurursunuz ya da bir hareket yaparsınız, değil mi?” ifadesini kullandı.Hakan Zat, “Olayları şişiren bence Ercan Saatçi odaklı öfkedir. İnternette 15 milyon kişi izlemiş. Bu, düşmanlığın ortaya çıkması demek” ifadesini kullandı. Buna itiraz eden Demet Karabulut ise, Ercan Saatçi ve Metin Özülkü’nün değil, bu kaseti ortaya çıkaranların terbiyesizlik yaptığını belirtti. Demet Karabulut, aynı ortamı tekrar yaşamayı isteyip istemediğine ise şu yanıtı verdi:“Bugün olsa yine giderim. Belki o hareketi refleks icabı yapmam. Ancak tutkunu bulunduğum renklerin yanında yer alırım.”Güvenlik zafiyetine değinen Hakan Zat ise, “Oraya gündelikçi olarak güvenlik getiriyorlar. Önce bunun değişmesi gerekiyor” yorumunu yaptı. Renkleri ne olursa olsun, olaylarda yer alan herkesten davacı olacağını söyleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a da sitem eden Demet Karabulut, “Üzüldüm. Başkanın biraz daha taraftara sahip çıkmasını isterdim” dedi.Demet Karabulut ve Hakan Zat, arkadaşımız Mustafa Anıklı’ya gözünün altındaki ve kolundaki morlukları gösteriyor:“Daha yerimden kalkmadan maddeler yağmaya başladı. Çakmak, bozuk para, kutular... Hatta ben çakı bile gördüm.”