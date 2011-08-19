-Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor GAZZE (A.A) - 19.08.2011 - İsrail, otobüs ve İsrail askerlerine yönelik saldırılara Gazze'yi bombalayarak karşılık verdi. İsrail'in güneyinde, otobüslere ve İsrail askerlerine yönelen eş zamanlı 3 ayrı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Kanal 1 devlet televizyonu, Eylat'a doğru giden iki otobüs ile Mısır sınırındaki İsrail askerlerine yönelik saldırılarda 22 kişinin de yaralandığını duyurdu. İsrail Ordu kaynakları, ülkenin güneyindeki saldırıda, 22 yaşında kıdemli başçavuş Moşe Naftali'nin hayatını kaybettiğini belirttiler. Saldırıların hepsinin yaklaşık bir saat içinde peş peşe düzenlendiği, ölenlerden 5'inin bir araçtan otobüse düzenlenen tanksavar roketiyle öldüğü ifade edildi. İsrail Ordu sözcüsü ise saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğunu söyledi. Sözcü, saldırganların Gazze'den geldiğini ve Mısır'ın Sina yarımadası üzerinden İsrail'e geçtiklerini ifade etti. Öte yandan, İsrail radyosu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı saldırıda bulunacağı korkusuyla Hamas'ın Gazze'deki karargah ve karakollarını boşaltmaya başladığını öne sürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise televizyonlardan yayımlanan konuşmasında, İsrail'in saldırılara gereken karşılığı vereceğini söyledi. -İSRAİL DE GAZZE'Yİ BOMBALADI- İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir evi bombaladı. Filistin kaynaklarına göre, bombalanan Halk Direniş Komiteleri liderlerinden Halid Şaat'a ait evde 6 kişi hayatını kaybetti, Şaat'ın kızı da yaralandı. Ölenler arasında, Gazze'deki Filistinli gruplardan Halk Direniş Komitelerinin Genel Sekreteri Kemal Neyrad'ın da bulunduğu bildirildi. Ölen 6 kişi arasında Halk Direniş Komitelerinin askeri kanadı Nasır Selahaddin Tugaylarının Komutanı İmad Hamad da var. Ölen diğer 3 kişi de yine her iki grubun üst düzey isimleri arasında bulunuyor. -İKİ YERDE PATLAMA- Güvenlik yetkilileri patlamaların bir ev ile bir güvenlik karargahına yapılan İsrail hava saldırılarından kaynaklandığını belirttiler. Gazze'deki bir hastane yetkilisi de 13 yaşındaki bir çocuğun öldüğünü, 10 kişinin yarlandığını söyledi.