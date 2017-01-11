ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson'ın Senato'daki onay süreci başladı. "Orta Doğu'da öncelimiz IŞİD'i yenmek olmalı" diyen Tillerson, Rusya'nın ülkesi için tehdit oluşturduğunu ve yeniden güçlenmesinin ABD'nin başarısız liderliğinin sonucu olduğunu söyledi.

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtlıyor.

Bir soru üzerine "Radikal İslam konusunda dürüst olmalıyız" diyen Rex Tillerson, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütün yenilgiye uğratılmasının Orta Doğu'da öncelikleri olması gerektiğini söyledi.

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Rusya-ABD ilişkilerine de değinen Tillerson, "Rusya dünyada saygı ve kabul görmek istiyor ama son dönemdeki hareketleriyle ABD'nin çıkarlarını gözardı etti" dedi.

Açılış konuşmasında "Rusya bugün tehlike oluşturuyor" diyen Tillerson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini ve "savaş hukukunu ihlal eden Suriye güçlerini desteklediğini" söyledi.

Tillerson şöyle devam etti:

"NATO müttefiklerimiz Ruysa konusunda endişelenmekte haklı ama Amerikan liderliğinin eksikliği nedeniyle bu kapı açık kaldı ve kasıtlı olmayan sinyaller gönderildi.

"Müttefiklerimize verdiğimiz sözlerden geri adım attık. Yeşil ışığa dönen 'kırmızı çizgiler' ile zayıf ve karmaşık sinyaller gönderdik."

Moskova'yla emelleri konusunda "açık ve dürüst" bir diyalog kurulması gerektiğini vurgulayan Tillerson, "terörizmle mücadele" gibi ortak çıkarların olduğu alanlarda Rusya ile birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Enerji devi ExxonMobil'in Başkanı ve CEO'su Tillerson'ın konuşması zaman zaman protestocuların itirazları nedeniyle bölünüyor.

Bir senatörün sorduğu "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in savaş suçlusu olup olmadığına" ilişkin soruya, "Ben bu terimi kullanmazdım" şeklinde yanıt verdi.

Soruyu soran Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Putin'in Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan ve Suriye'nin Halep kentinde yürüttüğü askeri müdahaleleri gündeme getirdi.

Tillerson konuşmasında askeri ve ekonomik olarak büyüyen Çin'e de değindi ve Çin'in Güney Çin Denizi'nde tartışmalı bölgeleri uluslararası normlara aykırı olarak "yasa dışı" bir şekilde ele geçirdiğini söyledi.

Çin'in güvenilir bir ortak olmadığını savunan Tillerson, Çin'in Kuzey Kore'nin nükleer aktivitelerini engellemekte de yetersiz kaldığını söyledi.

Donald Trump yaptığı yazılı açıklamada Tillerson için, "Azmi, deneyimi ve jeopolitik dengelere yönelik derin anlayışı, kendisini Dışişleri Bakanlığı için mükemmel bir tercih haline getiriyor" demişti.

Tillerson'ın göreve başlayabilmesi için bakanlığının Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Cumhuriyetçi Senatör ve eski başkan adayı John McCain ile bazı Demokrat senatörler, Tillerson'ın bu göreve uygunluğuyla ilgili kaygılarını dile getirmişlerdi.

Bu nedenle onay sürecinin sıkıntılı geçebileceği belirtiliyor.

Senato'daki onay sürecinin başlangıcı Rusya-ABD arasında yeni bir krizin patlak verdiği güne denk geldi.

ABD'de basınında yayımlanan haberlerde, Rusya'nın elinde, Trump'ın bazı seks işçileriyle cinsel ilişkiye girerken çekilmiş görüntülerinin ve iş hayatı hakkındaki "zarar verici" bilgilerin olduğu iddia edildi.

Rusya ise iddiaları "ucuz roman" olarak nitelendirdirdi.

Donald Trump ise hakkındaki son iddiaları Twitter sayfasından yaptığı açıklama ile yalanladı. Trump açıklamasında, "YALAN HABERLER - TAMAMEN SİYASİ CADI AVI" ifadelerini kullandı.