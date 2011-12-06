-Orta Doğu ve Kıbrıs'ı da görüştüler BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 05.12.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Bonn'da görüştüğü Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Afganistan, Orta Doğu ve Kıbrıs konularını ele aldıkları bildirildi. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Bonn'da başlayan Uluslararası Afganistan Konferansı'na katılan Genel Sekreter Ban'ın konferans sırasında Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüşme yaptığı ve görüşmede Afganistan'da devam eden geçiş sürecinin, Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'daki durumun ve Kıbrıs'ta devam eden müzakere sürecinin ele alındığı belirtildi. Genel Sekreter Ban'ın Bonn'daki konferans sırasında, Davutoğlu dışında başta Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton olmak üzere pek çok üst düzey yetkiliyle ikili görüşme yaptığı bildirildi.