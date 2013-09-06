'ODTÜ’de, kayıt için gelen başörtülü öğrencilere çirkin saldırı'

Öte yandan Zaman gazetesi haberi 'ODTÜ’de, kayıt için gelen başörtülü öğrencilere çirkin saldırı' başlığı ile şöyle yayımladı:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) başörtülü öğrencilere yönelik çirkin saldırı ve tahrikin görüntüleri, dün sosyal medyaya yansıdı. Geniş tepki toplayan görüntüleri çeken ve internet ortamına servis edenlerin aynı gruptan oldukları belirtildi. Görüntülere göre, kampüste kayıt ortamında bekleyen öğrenciler bir anda neye uğradıklarını şaşırıyor. Ellerinde ‘Dikkat cemaat var’ pankartı bulunan iki bayan, kampüs içindeki duvarda oturan başörtülülerin yanına yanaşıyor. Bunlara, erkeklerin de bulunduğu başka bir grup katılıyor. Başörtülü öğrencilere sözlü tacizde bulunuluyor. “Sizi buraya sokmayacağız” sesleri duyuluyor. Görüntü vermek için kameranın bulunduğu yöne doğru sloganlar atılıyor, pankartlar uzatılıyor. Hiçbir güvenlik görevlisinin olaya müdahale etmediği de açıkça görülüyor. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri kayıtsız kalıyor. Olaya şahitlik edenler, görüntülerde olmamasına karşın işin tartaklamaya vardırıldığını belirtiyor.

Baskıya maruz kalan ODTÜ’lüler ise kendilerine yapılan bu hareket için suç duyurusunda bulunacaklarını kaydettiler. Videoyu da internete koyanlar için tüm hukuki yollara başvuracağını vurgulayarak, kayıt sırasında yapılan tacizi şöyle anlattılar: “Okulda kayıtlar için stantlar var. Herkes gelip görebilir, herkese açık. Fikir Kulüpleri Federasyonu’ndan bir grup genç yanımıza gelerek konuşmalarımızı dinlemeye çalıştı. Öğrenci arkadaşımızın velisi bu durumdan rahatsız olunca yanımızdan gitmelerini istedi. Daha sonra birisi veli ile aramıza zorla oturdu. Pankartları açarak bağırmaya başladılar. Bunun üzerine oradan ayrılmak istedik. Ancak giderken hem beni hem de veliyi itelemeye başladılar.”

Bunun üzerine güvenlikten yardım istediklerini ifade eden ODTÜ’lüler, ancak özel güvenliğin hiçbir müdahalede bulunmadığını dile getirdiler. Güvenlik görevlilerinin kendilerine bir problem varsa şikâyetlerini rektörlüğe yapmaları gerektiğini söylediğini aktararak, şöyle devam ettiler: “İç hizmetlere gidip şikâyette bulunduk. Ama orada da hiçbir işlem yapılmadı. ODTÜ mezunu olarak kendi okuluma girmemi engellemeye çalışıyorlar. Yapılan bu davranış karşısında bütün hukuki haklarımızı kullanacağız.” Öte yandan, konuyla ilgili olarak ODTÜ yönetimi ise Zaman’ın sorularını cevapsız bıraktı.

Saldırıya tepkiler de geldi. ODTÜ Mezunlar Birliği Vakfı Başkanı Volkan Öztürk olaylarla ilgili idarî ve hukukî süreç başlatılmasını istedi. Rektörlüğün sessiz kalmasını eleştiren Öztürk, “Bütün ODTÜ mezun ve öğrencilerini ifade özgürlüğüne yapılan saldırıları kınamaya çağırıyoruz.” dedi. Twitter hesabından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de, “Herhangi bir taciz üniversitenin ve demokrasinin doğasına aykırıdır.” ifadesini kullandı. ODTÜ mezunu olan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da, “ODTÜ’nün demokrat çoğunluğuna hiçbir şekilde atfedilmemesi gereken faşizan tavırlı azınlığın kimden cesaret aldığı sorgulanmalı.” şeklinde tweet paylaştı.