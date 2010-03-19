Orta Doğu Dörtlüsü İsrail'i kınadı

T24 - BM, ABD, AB ve Rusya'dan oluşan Orta Doğu Dörtlüsü İsrail'in Doğu Kudüs'teki bir Yahudi yerleşiminde 1600 yeni konut inşa etme kararını kınadı.



Barış sürecinin geleceğini görüşmek üzere Moskova'da toplanan Orta Doğu Dörtlüsü adına açıklamayı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki Moon yaptı.



BBC Türkçe'nin haberine göre Ban ki Moon İsrail'e tüm yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı da yaptı.



İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki yerleşimlerini genişletme kararını kınayan Genel Sekreter, kentin statüsünün müzakerelerle belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.



Genel Sekreter ayrıca taraflara çağrı yaparak yüz yüze müzakerelere hazırlık amacıyla dolaylı görüşmelerde bulunmalarını önerdi.



Filistin tarafının başmüzakerecisi Saib Erekat öneriyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.



Uzmanlar Orta Doğu Dörtlüsü'nden gelen açıklamayla İsrail üzerindeki baskının arttığına dikkat çekiyor.



İsrail'den geri adım



Moskova toplantısının başlamasından birkaç saat önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı arayarak hükümetinin hazırladığı güven artırıcı önlemleri açıkladı.



İsrail'in Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimciler için yeni konut inşa etme planları yüzünden Washington ile İsrail arasındaki ilişkilerde gerilim yaşanıyordu.



Dün (18 mart 2010) Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin isabet ettiği bir kibutzda, Taylandlı bir işçi hayatını kaybetti.



Gece saatlerinde de, İsrail uçakları Gazze'de altı hedefe saldırı düzenledi; ancak bu saldırılarda ciddi bir kayıp verildiğine dair herhangi bir haber gelmedi.



İsrail ile Filistin arasında yeniden tırmanmaya başlayan şiddet, Avrupa Birliği'nin yeni dış politika yetkilisi Catherine Ashton'ın Gazze'ye yaptığı ziyarete denk geldi. Ashton, Hamas Grubunun Filistin'de yönetimi ele almasından bu yana, Gazze'yi ziyaret eden en yüksek düzeydeki birkaç Batılı liderden biri oldu.



Catherine Ashton Moskova'daki 'Orta Doğu Dörtlüsü' toplantısına da katılıyor.