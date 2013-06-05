T24 LogoT24 Logo
Dünya

Orta Avrupa'daki selde 12 kişi hayatını kaybetti

Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'yı sel altına alan Elbe nehri yüzünden iki günde 12 kişi öldü

05 Haziran 2013 21:40

Orta Avrupa'da ani başlayan sağanak yağış yüzünden salı günü taşan Elba Nehri'ne karşı Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya önlem almaya devam ediyor. BBC'nin yaptığı habere göre,  Almanya'nın güneyinde bulunan ve sel sularının etkisinde kalan Dresden şehrinden 600 kişi kurtarıldı. Doğudaki Halle şehri de bu sabah sel sularının altında kalarak, şehrin dört asırdır gördüğü en güçlü felaket oldu.  Avusturya'nın Krems şehrinde de acil durum çalışanlarının, sele karşı bent inşa ettikleri belirtildi. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da su seviyesinin dengelendiği açıklandı.
 
Salı günününden bu yana Çek Cumhuriyeti'nde yedi, Almanya'da üç kişinin öldüğü, Avusturya'da da iki kişinin öldüğü ve iki kişinin kaybolduğu kaydedildi.

ETİKETLER

almanyaselelba nehridresdenavusturyaçek cumhuriyeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24