Orta Avrupa'daki selde 12 kişi hayatını kaybetti

Orta Avrupa'da ani başlayan sağanak yağış yüzünden salı günü taşan Elba Nehri'ne karşı Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya önlem almaya devam ediyor. BBC'nin yaptığı habere göre, Almanya'nın güneyinde bulunan ve sel sularının etkisinde kalan Dresden şehrinden 600 kişi kurtarıldı. Doğudaki Halle şehri de bu sabah sel sularının altında kalarak, şehrin dört asırdır gördüğü en güçlü felaket oldu. Avusturya'nın Krems şehrinde de acil durum çalışanlarının, sele karşı bent inşa ettikleri belirtildi. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da su seviyesinin dengelendiği açıklandı.

Salı günününden bu yana Çek Cumhuriyeti'nde yedi, Almanya'da üç kişinin öldüğü, Avusturya'da da iki kişinin öldüğü ve iki kişinin kaybolduğu kaydedildi.