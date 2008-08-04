Orta Avrupa Rallisi sona erdi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 20 Nisan Pazar start alan ve Dakar-2008 yerine ASO tarafından organize edilen Orta Avrupa Rallisi, Balaton Gölü'nde sona erdi.

Rallide, 96 motosiklet, 18 ATV, 84 otomobil ve 40 kamyon olmak üzere toplam 238 yarışmacı start alırken, sadece 71 motosikletçi bitiş noktasına ulaşabildi.

Kemal Merkit ve Kutlu Torunlar'dan oluşan Jim Beam Türk Takımı da Türk bayrağını varış noktasına ulaştırmayı başardı.

Rallinin final gününde yarışçılar toplam 197 kilometrelik parkurda mücadele etti. Avrupa'nın en büyük göllerinden biri olan Balaton Gölü etrafındaki parkurda gerçekleşen son özel etap için 79 motosikletçi start aldı. Bu etabı Kutlu Torunlar 02.00.29'luk derecesiyle 19., Kemal Merkit ise 02.06.42'lik derecesiyle 31. sırada tamamladı.

Toplam 2713 kilometrelik yarışı, Jim Beam Türk Takımı’ndan Kutlu Torunlar toplam 14:34:35’lik derecesiyle 29., Kemal Merkit ise 14:43:46’lık derecesiyle 34. sırada tamamladı.

Motosiklet kategorisinde birinciliği Fransız David Casteu kazandı. 2007 Dakar Şampiyonu Cyril Despres ise 5. sırada yer aldı.

Dakar-2008 rallisinin terör örgütünün tehditleri üzerine iptal edilmesinin ardından 2009 yılında Güney Amerika'da gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Türk Takımı, 2009 Dakar Yarışı'nda da Türkiye'yi temsil edecek.