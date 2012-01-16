-Orta Asya'nın en büyük camisinde yangın çıktı ASTANA (A.A) - 15.01.2012 - Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Hazret Sultan Camisi'nde çıkan yangında en az bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Orta Asya'nın en büyük camisi olan ve inşaatı hala devam eden Hazret Sultan'da çalışan işçiler, bina içinde mahzur kalan bir kişinin çığlıklarını duyduğunu söyledi. Yetkililer, yangının 17.500 metrekarelik caminin yaklaşık 800 metrekarelik bölümüne yayıldığını ve caminin yangında ağır hasar gördüğünü açıkladı. Yangının kaynak makinesinden sıçrayan bir kıvılcımın merkez kubbe altına kurulan iskeleyi tutuşturmasıyla çıktığı sanılıyor.