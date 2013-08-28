Orta Asya'da veba alarmı

Kırgızistan’da bir gencin bubonik vebadan (hıyarcıklı veba) hayatını kaybetmesinin ardından ülkede Veba alarmı verildi. Kırgızistan veba ile mücadelede Kazakistan'dan yardım istedi.



Kırgızistan’ın kuzeyinde 15 yaşındaki bir genç virüs taşıdığı düşünülen bir dağ sıçanını yedikten sonra bubonik veba sonucu hayatını kaybetti. Kazakistan sınırındaki bölgede gerçekleşen olayda vakaların artmasıyla bölge karintinaya alındı.

Bölgeye yakın olan Kazakistan’tan, Kırgızistan'a şimdilik gitmeyin çağrısını yaparken, Kırgızistan ile devlet sınırlarında gerekli önlemlerin alındığı ve toplumun bilgilendirilmeye yönelik etkinliklerin sürdüğü ifade edildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Issık Göl eyaletine bağlı Ak-Suy ilçesinde bubonik vebadan ölen 15 yaşındaki Temirbek Isakunov’la bir hafta içinde temasa geçtiği düşünülen tüm kişilerin ve sağlık personelinin sağlık kontrolünden geçirildiği ve vebaya rastlanmadığı kaydedildi. Ayrıca, karantinaya alınan bölgeye giriş ve çıkışların kapalı tutulduğu anımsatılırken, Bişkek'ten gönderilen uzman sağlık ekipleri nüfusu sağlık kontrolünü sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Başbakan Cantoro Satıbaldiyev, ilgililerle yaptığı toplantıda, karantina bölgesinde kalanlara bir an önce önleyici aşıların yapılmasını talep etti.



Rusya alarma geçti



Kırgızistan'ın kuzeyinde 25 Ağustos'ta yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran genç, bubonik veba teşhisi koyulmasının ardından kurtarılamamıştı. Yaklaşık bir hafta boyunca yüksek ateşle mücadele eden hastanın hastaneye geç başvurduğu anımsatılmıştı.

Kırgızistan'da yaşanan ölümün ardından, Rus yetkililer de alarma geçti. Kırgızistan vatandaşlarının Rusya'ya geçişinde vize gerekmemesi nedeniyle sınır bölgesinde sağlık kontrollerinin artırılması bekleniyor.

Izvestiya gazetesi, Rusya'da 500 binden fazla Kırgız'ın çalıştığına dikkat çekerken, Rusya'nın en büyük dördüncü kenti olan Yekaterinburg'da havaalanı ve güvenlik noktalarında kontrollerin arttırıldığı bildirildi.

Tarihin en büyük salgınlarından birine neden olan ve tarihe 'Kara Ölüm' olarak geçen Veba salgını, 1348-1350 yılları arasında Avrupa'da en az 75 milyon insanın ölümüne neden olmuştu.