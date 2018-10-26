Orta Amerikalı binlerce göçmen ABD'ye yürüyor

Honduras’tan yola çıkarak Guatemala ve Meksika üzerinden ABD’ye yürüyen göçmenlerin sayısı 7 bini bulurken ABD Başkanı Donald Trump grubu hedef gösterdi ve orduyu sınıra yollayacağını belirtti.

Orta Amerika’dan binlerce göçmen yaklaşık 2 haftadır ABD’ye doğru ağır adımlarla yürüyor. Guatemala, Honduras ve El Salvador’dan yola düşen bu göçmenler, zulüm, şiddet ve yoksulluktan kaçtıklarını söylüyorlar.

13 Ekim’de Honduras’ın San Pedro Sula şehrinden yürüyüşe geçen ve sayıları binin üzerinde olan grup, zamanla kalabalıklaştı. Birleşmiş Milletler Göç Örgütü’nün verilerine göre Guatemala ve Meksika’yı geçen grubun sayısı kesin olmamakla birlikte 22 Ekim itibariyle 7 bini buldu. Bunun yanı sıra Honduras’tan bin kişilik bir kafilenin daha yola koyulduğu belirtildi.

Göçmenlerin bir kısmı ABD ya da Meksika’da daha iyi bir yaşam kurma umuduyla yola düşerken bir kısmı da ülkelerindeki şiddetten kaçtıklarını ve sığınma başvurusu yapmak istediklerini dile getirdi.

Göçmenler, insan kaçakçıları ya da uyuşturucu çetelerinin hedefi olmamak ve kendilerini güvende hissetmek için böylesi kalabalık bir kafile oluşturduklarını belirtiyor. Ancak sıcak hava, güneş yanığı ve aşırı sıvı kaybı göçmenler için risk oluşturuyor. Bunun yanı sıra göçmenlerin yol üzerinde geceyi geçirdiği kamplar temiz su ve temizlik imkanlarından yoksun.

Trump göçmen kafilesini hefef gösterdi

Seçim vaatlerinden birisi de “yasa dışı göçü bitirmek” olan ABD Başkanı Donald Trump grubu hedef gösterdi. Guatemala, Honduras ve El Salvador’u insanların “yasa dışı bir şekilde” ABD’ye gitmelerine izin vermekle suçlayan Trump bu ülkelere yapılan yardımların kesilebileceği tehdidinde bulundu.

Trump aynı zamanda ABD halkına, ülke sınırına yığılan göçmenlerden Demokratları sorumlu tutmaları çağrısı yaptı ve 6 Kasım’da yapılacak ara seçimleri hatırlattı.

Göçmen kafilesinin siyasi bir motivasyonla hareket ettiğini ve aralarında “suçluların” ve “kimliği bilinmeyen Orta Doğuluların” olduğunu iddia eden Trump, bu iddialarına ilişkin herhagi bir kanıt sunmadı.

ABD Meksika sınırına asker gönderecek

Trump, ABD’nin güney sınırına yaklaşan göçmenleri durdurmak amacıyla güney sınırına asker yığacağı uyarısını da tekrar etti. Trump’ın Twitter’dan yazdığı mesajda “orduyu sınıra yolluyorum” demesinin ardından yönetimden bir yetkili İç Güvenlik Bakanlığı’nın orduya ABD-Meksika sınırına aktif görev yapacak asker göndermesi talebini ilettiğini, ordununsa bu talebi değerlendirdiğini kaydetti.

Yetkililer, gönderilecek askerlerin kolluk gücü olarak görev yapmayacağını belirtti. Zira 1870’lere dayanan bir kanun, Kongre’den özel izin çıkmaması halinde ordunun kolluk gücü görevinde bulunmasını yasaklıyor. Yalnızca bazı özel maddeler doğal afetlerin ardından oluşabilecek toplumsal hareketlerde ve enkaz kaldırma çalışmalarında ordunun yer almasına izin veriyor.

Öte yandan Trump, Orta Amerika’dan yola çıkan ve sayıları gittikçe artan göçmen konvoyunun ulusal bir “acil durum” olduğunu söylemişti.