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Dünya

Orta Amerika'daki ölü sayısı 61'e yükseldi SAN SALVADOR (A.A)

17 Ekim 2011 01:51

-Orta Amerika'daki ölü sayısı 61'e yükseldi SAN SALVADOR (A.A) - 16.10.2011 - Orta Amerika'da 6 gündür süren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 61'e yükseldi. El Salvador sivil savunma dairesi başkanı Jorge Melendez, aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 24 kişinin öldüğünü, 1982 yılında toprak kaymalarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği San Salvador yanardağının eteklerinde yaşayanların bölgeden tahliye edildiğini söyledi.  Guatemala Devlet Başkanı, sellerde 23 kişinin hayatını kaybettiği ülkede acil durum ilan ederken, Honduras'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği, binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.  Yağışların şiddetini azaltmaya başladığı Nikaragua'da da 5 kişinin öldüğü kaydedildi.

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