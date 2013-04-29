T24 LogoT24 Logo
Dünya

Orta Afrika medyası grevde

Medya çalışanları baskı, tehdit ve yağmalama olaylarını protesto için grevde

29 Nisan 2013 20:11

Orta Afrika Cumhuriyeti medyası, baskı ve tehdit olaylarını protesto için greve gitti.

Orta Afrika Cumhuriyeti Gazeteciler Birliği Sendikası'nın Başkanı Maka Gbossokotto, radyodan duyurduğu mesajında, devlete ait basın yayın kuruluşları hariç, ülke genelinde greve gidildiğini belirtti.

Gbossokotto, yetkililerin, uluslararası toplumun ve basının dikkatini Orta Afrika'daki zor çalışma koşulları ve basın özgürlüğünün kısıtlanmasına çekmek istediklerini vurguladı.

 

Muhabirlerden bazıları ölümle tehdit edildi

 

Sendika üyesi gazeteci Faustin Bambou, baskıların 24 Mart'ta Devlet Başkanı François Bozize'yi deviren Seleka koalisyonundan da kaynaklandığını, muhabirlerden bazılarının ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

Devlet radyosunun ise sendikanın önceki gün yaptığı grev çağrısına karşılık vermediği, yayınına devam ettiği bildirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların oluşturduğu Seleka koalisyonunun geçen ay sonunda başkent Bangui'yi ele geçirmesi sırasında birçok gazetenin merkezi ve radyo istasyonu yağmalanmıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, 27 Mart'ta yağmalama olaylarını kınamış ve iktidara gelen yetkililerden zararların tazmin edilmesini istemişti.

Örgüt, kendini cumhurbaşkanı ilan eden isyancıların lideri Michel Djotodia'ya, gazetecilerin görevlerini özgür ve güvenli şekilde yerine getirebilmelerini garanti etmesi çağrısında bulunmuştu. 

 

ETİKETLER

medyaorta afrikagrevgazeteciöldürülenmuhabirler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24