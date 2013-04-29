Orta Afrika medyası grevde

Orta Afrika Cumhuriyeti medyası, baskı ve tehdit olaylarını protesto için greve gitti.

Orta Afrika Cumhuriyeti Gazeteciler Birliği Sendikası'nın Başkanı Maka Gbossokotto, radyodan duyurduğu mesajında, devlete ait basın yayın kuruluşları hariç, ülke genelinde greve gidildiğini belirtti.

Gbossokotto, yetkililerin, uluslararası toplumun ve basının dikkatini Orta Afrika'daki zor çalışma koşulları ve basın özgürlüğünün kısıtlanmasına çekmek istediklerini vurguladı.

Muhabirlerden bazıları ölümle tehdit edildi

Sendika üyesi gazeteci Faustin Bambou, baskıların 24 Mart'ta Devlet Başkanı François Bozize'yi deviren Seleka koalisyonundan da kaynaklandığını, muhabirlerden bazılarının ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

Devlet radyosunun ise sendikanın önceki gün yaptığı grev çağrısına karşılık vermediği, yayınına devam ettiği bildirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların oluşturduğu Seleka koalisyonunun geçen ay sonunda başkent Bangui'yi ele geçirmesi sırasında birçok gazetenin merkezi ve radyo istasyonu yağmalanmıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, 27 Mart'ta yağmalama olaylarını kınamış ve iktidara gelen yetkililerden zararların tazmin edilmesini istemişti.

Örgüt, kendini cumhurbaşkanı ilan eden isyancıların lideri Michel Djotodia'ya, gazetecilerin görevlerini özgür ve güvenli şekilde yerine getirebilmelerini garanti etmesi çağrısında bulunmuştu.