Orta Afrika Cumhuriyeti'nde askeri konvoya bombalı saldırı: 3 Rus paramiliter, 2 polis memuru hayatını kaybetti

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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yol kenarına yerleştirilen bir bomba askeri konvoy geçerken patlatıldı. Saldırıda 2 polis ve 3 Rus paramiliter hayatını kaybetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ange Maxime Kazagui, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Üç Rus müttefikimiz ve 2 Orta Afrika polis memuru hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler de saldırının perşembe günü meydana geldiğini ve 5 Orta Afrikalı güvenlik gücü mensubunun da yaralandığını söyledi.

Patlamanın Berberati ile Bouar arasında, başkent Bangui'den 400 kilometre uzakta meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine cesetleri ve yaralıları alması için bir Rus helikopteri gitti.

Yoksul Afrika ülkesi üzerinde Moskova'nın ciddi bir etkisi bulunuyor. 2018'den bu yana Rusya ülkede çok sayıda "eğitimci" bulunduruyor. Ülkeye 2020'nin Aralık ayında da çok sayıda Rus paramiliter gönderildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti, 2013'te silahlı gruplardan oluşan bir koalisyonun hükümeti devirmesinden bu yana iç savaşta.