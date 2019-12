Örnek ülke Türkiye

T24 - Nev York Times gazetesi ile NATO Savunma Koleji, Türkiye'nin Mısır'a örnek olabileceğini öne sürdü.



Gazetede yer alan analizde, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e sokağın sesini dinlemesi çağrısı yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için "Belki de Ortadoğu'nun en etkili figürü'' yorumu yapılarak Türkiye modelinin Mısır için örnek olabileceği belirtildi.



Gazetede Landon Thomas Jr. imzası ve Helene Cooper'ın katkısıyla yayımlanan analizde, bazı Ortadoğu uzmanlarının, Mısır'ın kendisini yenilemeye çalışırken Türkiye'ye bakarak bazı önemli dersler alabileceğini vurguladıkları ifade edildi. Türkiye'nin İslam ile demokrasiyi etkili bir biçimde bütünleştirmiş modeli ve güçlü ekonomisinin, Ortadoğu'daki reformcuların 10 yıllardır "neredeyse hayalini bile kuramayacakları bir model'' olduğu vurgulanan makalede, Mısır'ın bu üç konudaki (İslam- demokrasi-güçlü ekonomi) başarısızlığının, temeldeki sorunlardan kaynaklandığı dile getirildi. Bölgede Türkiye'den başka hiçbir ülkenin bu üç konuda başarıya yaklaşamadığının vurgulandığı makalede, sonuç olarak bazı diplomatlar ve analistlerin "henüz tamamlanmamış Türk deneyimi''ni Mısır için yol haritası olarak göstermeye başladıkları vurgulandı. Uluslararası Kriz Grubu Türkiye Direktörü Hugh Pope'un "Türkiye Arap dünyasını kıskandırıyor. Türkiye, güçlü demokrasiye, seçilmiş, halkın duygularına hitap eden bir lidere ve Afganistan'dan Fas'a kadar tanınan ürünlere sahip. Onlarca TV dizisi, Arapça dublajlarıyla her yerde yayımlanıyor. Ekonomisi, Arap dünyasının yaklaşık yarısının ekonomik gücüne eşdeğer'' sözlerine de yer verilen analizde, ABD Başkanı Barrack Obama'nın Başkan olarak ziyaret ettiği ilk Müslüman ülkenin Türkiye olduğu ve Türkiye'yi Ortadoğu'ya model gösterdiğine değinildi.





OBAMA DİYALOGU



Mısır krizinin başlamasıyla Başkan Obama'nın Başbakan Erdoğan'ı 6 günde iki kez arayarak olayları değerlendirdiğinin aktarıldığı yazıda, Başkanlık görevlilerinin her seviyeden Türk mevkidaşlarıyla yakın temas içinde oldukları aktarıldı. İsmini vermek istemeyen bir Başkanlık yetkilisinin "Hiç şüphesiz Türkiye rol oynayabilir'' dediği belirtilen makalede, Başbakan Erdoğan'ın ''temelde pragmatist biri'' olduğu, bir dönem cezaevine girmekle birlikte şimdi Türkiye'deki demokratik sistem içinde çalışarak, "Ortadoğu'nun belki de en etkili figürü'' olarak kabul edildiği yorumu yapıldı.





NATO KOLEJİ



NATO komutanlarını ve diplomatlarını yetiştiren Roma'daki NATO Savunma Koleji'nde hazırlanan bir raporda da Mısır için en uygun modelin Türkiye olduğu dile getirildi. Kolejin Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki halk hareketleriyle ilgili ülke ülke analizlerin yer aldığı araştırma raporunda, Mısır'da krizden çıkış için "Türkiye modeli" şu gerekçelerle önerildi: "Bazıları için rahatsız edici olsa da tüm Arap kamuoyu mevcut Türk rejimini model olarak görüyor. Türkiye'deki rejim şüphe götürmez şekilde cumhuriyet ve demokrasi. Ordu artık iktidarı ele geçirmeye çalışmıyor. Bazı sınırların aşılmaması için hakemlik yapıyor. Dünyaya açık, ekonomik küreselleşmeden yana ve serbest ticaret prensiplerine saygılı. Sağlam ve güçlü temele dayanan ekonomik büyümesi inanılmaz. Her şeyden önce dengeli dış politikasıyla kendisiyle gurur duyuyor. Mısır da Türk modelinden ilham alarak İslam ve Batı'ya açık ve Kıpti Hıristiyanları koruyacak dengeli bir rejim oluşturmalı."