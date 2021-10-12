Örnek teşkil eden karar; “Bir yıldan uzun taahhütlü sözleşmede abonelik iptaline ceza kesilemez”

Tüketici mahkemesinden milyonlarca internet abonesini ilgilendiren son derece önemli bir karar çıktı. Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir yıldan uzun abonelik sözleşmelerinde tüketicilerin herhangi bir sebep göstermeksizin ‘fesih’ hakkına sahip olduğu, taahhüt süresi dolmadan abonelik iptali yapan tüketicinin faturasına ‘cayma’ nedeniyle herhangi bir ceza yansıtılamayacağına karar verdi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, 24 aylık taahhüt süresi dolmadan internet aboneliğini iptal eden İ. A. adlı vatandaşı mahkeme haklı buldu. Mahkeme, internet şirketi tarafından, 24 aylık taahhüt süresi dolmadan 1 yıl 3 ay 13 gün sonra aboneliğini iptal eden İ. A. adlı tüketiciye, “İndirim bedellerinin toplamı” olarak, son faturaya yansıtılarak, tahsil edilen 709 TL’nin iadesine karar verdi. Yasa gereği bu karar “kesin” nitelik taşıyor.

Örnek kararda, “Süresi bir yıldan daha uzun taahhütlü sözleşmeden davacının (tüketici) herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman fesih hakkına sahiptir” değerlendirmesi yapıldı.