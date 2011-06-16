-ÖRNEK MEMURA 13 YIL HAPİS İSTEMİ ANTALYA (A.A) - 16.06.2011 - Antalya'da başkasına ait kimlik kartını kullanarak girdiği Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü'nde yangın çıkararak 30 bin vize pulunun zarar görmesine yol açtığı iddia edilen kadın gümrük memuru hakkında 13 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Levent Beyazıt, hazırladığı iddianamede, memur Sonay Akbaş'ın 28 Şubatta tarihinde tanınmamak için peruk takıp işyerine geldiğini belirtti. Zanlının, doğum izninde olan memur A.D'nin giriş kartını kullanarak gümrüklü sahaya girdiğini ifade edilen iddianamede, yapılan sayımlarda 52 bin 370 vize bandrolünün eksik olduğu, 9 bin pulun ise zanlının çekmecesinde bulunduğu ifade edildi. Akbaş'ın yangın çıkararak vize pullarını yanmış gibi gösterip, pulları yasa dışı yollardan satarak haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen iddianamede, zanlının ''Nitelikli hırsızlık'' ve ''Kamu malına zarar vermek'' suçlamalarıyla 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen davada, savcılık tarafından hazırlanan deliller arasında zanlının tanınmamak için taktığı peruklu görüntüler, çantasındaki çakmak ve yanıcı jelin bulunduğu X-Ray cihazı görüntüleri ile doğum iznindeki A.D'ye ait giriş kartının kullanıldığına dair barkod da yer aldı. -OLAYIN GEÇMİŞİ- Antalya Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğünde Sonay Akbaş'ın başkasına ait kimlik kartını kullanarak sabaha karşı işyerine geldiği, yangın çıkararak yaklaşık 30 bin vize pulunun zarar görmesine yol açtığı iddia edilmişti. Kundaklama iddiasıyla tutuklanan Sonay Akbaş hakkında Maliye Bakanlığı da idari soruşturma başlatmıştı. Bakanlık, Antalya Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürü Y.S, tutuklanan Akbaş ile ambar memurları Ü.U. ve A.A'yı görevden almıştı. Maliye ekipleri, yangında 30 bin vize pulunun zarar gördüğünü, zarar gören pulun maddi karşılığının ise yaklaşık 1,5 milyon TL olduğunu belirtmişti. -ÖRNEK MEMUR İLAN EDİLMİŞTİ- İşyerinde yangın çıkardığı öne sürülen zanlı üç yıl önce tatilini geçirmek üzere Antalya'ya gelen bir turistin gümrük alanında unuttuğu, içinde para bulunan çantayı sahibine teslim etmiş, bu davranışı dolayısıyla da Maliye Bakanlığı tarafından ''örnek'' ilan edilerek, maaşla taltif edilmişti.