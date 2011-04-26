Örnek, iki komutanı mahkemeye davet etti

T24

Sahtekârların planı



Örnek, “Ne biliyorlarsa burada açıklamalılar, bilmiyorlarsa da anlatmalılar” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Balyoz Davası’nın İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde yapılan 22’nci duruşmasında sanıklar, isimlerini tek tek ayağa kalkarak söylenmesini protesto etti ve isimlerini söylemedi. Duruşmada eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek savunmasına devam etti. Örnek, iddianameyi hazırlayan savcıları eleştirerek Balyoz Planı ve Suga Harekat Planı arasında bağlantı kurulmaya çalışıldığını belirtti. Özden Örnek, zamanın Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ı duruşmaya davet ederek, “Buraya gelmeliler. Ne biliyorlarsa burada açıklamalılar, bilmiyorlarsa da anlatmalılar. Onların susması bizi kamuoyunda zan altında bırakmaktadır” dedi.Örnek, “Balyoz Planı’nı hazırlayan sahtekârlar, plana Deniz Kuvvetleri’nden herhangi bir destek düşünmemiştir. Balyoz Planı ile Suga Eylem Planı arasında söylem ve personel birliği yoktur” diye konuştu. Örnek, kendisi ve arkadaşlarıyla ilgili 21 adet belge olduğunu belirterek, “Bu belgelerin hepsinde isim blokları yazılı ama hiçbirinde imza yok. Birbirine benzeyen cümlelere bakıp Suga Planı’nın seminerde konuşulduğu söylenmektedir. Bu belgelerin birinin Ekim 2003’te yazıldığı söyleniyor. İsim bloğunda ’Özden Örnek Donanma Komutanı’ yazmışlar. O tarihte Donanma Komutanı değilim. Çetin Doğan’a 1. Ordu Komutanı yazmışlar. O dönemde 1’inci Ordu Komutanı Yaşar Büyükanıt” diye konuştu. Örnek “Bu belgelerin 2009’da 2003 yılına aitmiş gibi yazılması bu sahtekarlığı açığa çıkarmıştır” dedi.