Örnek girişimci sponsor arıyor

Konya’da bir girişimci, her yıl on binlerce ton havucun çöpe gitmesi üzerine harekete geçti. Bu havuçlardan ekmek, salep, reçel, tatlı, kek, pekmez üretmeye başladı



Türkiye'nin önde gelen havuç üretim merkezlerinden Konya'nın Kaşınhanı Beldesi'nde bir girişimci, ekonomik değeri olmadığı için her yıl on binlerce ton havucun çöpe gitmesi üzerine harekete geçerek, bu havuçlardan ekmek, salep, reçel, tatlı, kek, hikolata (çikolata), sütlaç, saç böreği, kurabiye, simit ve pekmez üretmeye başladı.



15 yıldır üzerinde çalışıyor



Konyalı girişimci Celal Bilir, 15 yıldır havuç üzerine çalışmalar yaptığını ve havuçtan neler yapılabileceğini araştırdığını söyledi.



Kaşınhanı beldesinin Türkiye'nin en önemli havuç üretim merkezi olduğunu ifade eden Bilir, beldede 60 bin dekarlık alanda yılda 420 bin ton havuç üretimi yapıldığını ancak 150 bin ton civarında havucun kırık, kalın, iri ve şekli bozuk olduğu için değerlendirilemediğini bildirdi.



Bilir, bu havuçların bir kısmının hayvancılıkla uğraşan besicilere düşük bir bedelle satıldığını, elde kalan on binlerce ton havucun ise çöpe gittiğini ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü ifade ederek, "Ekmeği nasıl sokağa atmıyorsak havucu da çöpe atmamalıyız. Havuç da bir gıda maddesi. Ancak biz ekmeğe gösterdiğimiz saygıyı havuca göstermedik. Bu nedenle sürekli 'bu havuçları nasıl değerlendiririm?' diye kafa yordum. Hatta rüyalarıma bile girdi" dedi.



Ekonomik değeri olmayan bu havuçların değerlendirilmesiyle ilgili olarak daha önce birçok fuarda çalışmalarının sergilediğini ve projelerini anlattığını dile getiren Bilir, ancak bir sonuç alamadığını ifade etti.



Havuç ekmeği beğenildi



Havuçları değerlendirerek hem israfı önleme hem de ekonomiye kazandırma hedefini, emekli ikramiyesi ve birikimleri ile Konya-Karaman yolu 18. kilometrede bulunan bir dinlenme tesisinde kurduğu küçük atölyede kısmen de olsa gerçekleştirdiğini ifade eden Bilir, şunları kaydetti:



"Burada kurduğumuz küçük atölyede iki çocuğumla birlikte havucun kullanım alanlarını genişletmeye çalışıyoruz. Üreticilerden düşük maliyetle aldığımız bu havuçları çeşitli şekillerde değerlendirerek hem sokaklara atılarak çevre kirliliğine sebep olmasını önlüyoruz, hem de israfın önüne geçiyoruz. Ekonomik değeri olmayan ancak sağlıklı ve besin değeri olan bu havuçlardan ekmek, salep, reçel, tatlı, kek, saç böreği, hikolata (çikolata), sütlaç, kurabiye, simit ve pekmez yapıyoruz. Dinlenme tesisi içerisinde bulunan lokanta, küçük bir dükkan ve çadırda satış yapıyoruz."



Bilir, havuçtan yaptığı birçok ürünün müşteriler tarafından beğeniyle tüketildiğini bugüne kadar en ufak bir şikâyet almadığını belirtti.



Özellikle havuç ekmeğinin çok beğenildiğini ifade eden Bilir, "Ekmeğin içerisine yüzde 25 oranında öğütülmüş havuç harcı katıyoruz. Havuç, ekmeğin hem uzun süre taze kalmasını sağlıyor hem de kurumasını engelliyor" diye konuştu.



Sponsor desteği bekliyor



Bilir, havuçtan yaptığı gıda ürünlerinde kimyasal hiçbir madde kullanmadığını ve seri üretim yapmak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Benim değerlendirdiğim havuçlar 'devede kulak kalır'. Kırık, kalın, iri ve şekli bozuk olduğu için halen yılda on binlerce ton havuç değerlendirilemiyor. Sponsor desteği bulursam 15 yıllık hayalimi gerçekleştirerek seri üretime geçmek istiyorum. Böylece beldemizde sokaklara atılarak çürümeye terk edilen tonlarca havuç ekonomiye kazandırılmış olur ve israfın önüne geçmiş oluruz."