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Spor

Örnek futbolcu Kewell

Galatasaray’da futbolcu arkadaşlarının "sir" yakıştırması yaptığı Avustralyalı Harry Kewell, çalışma disiplini ile herkesin takdirini topluyor.

19 Kasım 2008 02:00


Galatasaray’da futbolcu arkadaşlarının "sir" yakıştırması yaptığı Avustralyalı Harry Kewell, çalışma disiplini ile herkesin takdirini topluyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ne diğer takım arkadaşlarından 2 saat önce gelen Kewell idman sonrası da kendisi özel bir çalışma programı uyguluyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; arkadaşları Avustralyalı futbolcu için "Her şey konusunda çok hassas ve titizdir. Temizliğe çok önem verir. Fizyoterapistle özel çalışır. Takımla idman biter salonda özel çalışır. Saha içinde sesini duymazsınız. İdmanda darbe alır sesi çıkmaz. Hep gülümser. Kewell sanki melek" yorumu yapıyor.

Daddy Cool uyarlaması

Teknik heyet ise "Bu kadar cana yakın ve profesyonel bir adamı tanımak herkes nasip olmaz. Galatasaray camiasına yakışan bir yapıya sahip. Ses tonunu bile zor anlıyoruz. Ailesine o kadar bağlı ki üzerlerine titriyor. Ağrıları oluyor ve bunu bile bize söylemeye utanan bir yapısı var" diyor. Kewell, sergilediği futbol ve centilmen kişiliğiyle sarı kırmızılı taraftarların da sevgisini kazandı. Sarı kırmızılı taraftarlar Boney M’in ünlü parçası Daddy Cool’u Kewell’a uyarladı ve her maçta dillerinden düşürmüyor.

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