T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Örnek davranış" dediler, 10 yaşındaki öğrencilere cami temizlettirdiler

"Kabul edilebilir yanı yok"

07 Nisan 2018 15:27

Bingöl’de bulunan Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu'nda çocuklara ‘örnek davranış’ adı altında İmam Şafi Camisi temizletildi. Okulun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda yaşları 10 ile 13 arasında değişen çocukların ellerinde bezlerle camiyi temizlemesi görüntüleri yayınlandı.

Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç yaşananlara tepki gösterdi. Sağdıç şöyle konuştu:

Bu yaşta çocuklara ‘örnek davranış’ adı altında cami temizletilmesinin kabul edilebilir yanı yok. Bir başka sıkıntı da öğrencilerin temizlik işlerinde kullanılması meselesi. Çocuklar sosyal projelerde yer almalılar. Ama bunun cami temizletilmesi olarak algılatılması başlı başına yanlış. Pedogojik açıdan da sıkıntılı bir durum. Öğrencilerin yeri okuldur. Bunun izni var mı yok mu bilmiyoruz. Öğrencileri okulun dışında bir geziye, bir müzeye götürürken bile bir sürü prosedür karşımıza çıkıyor. Bazı yerlerde milli eğitim müdürlükleri tarafından bu gezilere izin verilmezken böyle bir çalışmaya nasıl izin verildi?

ETİKETLER

camihaberaçıklamaokulörnek davranış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24