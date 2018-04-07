"Örnek davranış" dediler, 10 yaşındaki öğrencilere cami temizlettirdiler

Bingöl’de bulunan Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu'nda çocuklara ‘örnek davranış’ adı altında İmam Şafi Camisi temizletildi. Okulun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda yaşları 10 ile 13 arasında değişen çocukların ellerinde bezlerle camiyi temizlemesi görüntüleri yayınlandı.

Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç yaşananlara tepki gösterdi. Sağdıç şöyle konuştu:

Bu yaşta çocuklara ‘örnek davranış’ adı altında cami temizletilmesinin kabul edilebilir yanı yok. Bir başka sıkıntı da öğrencilerin temizlik işlerinde kullanılması meselesi. Çocuklar sosyal projelerde yer almalılar. Ama bunun cami temizletilmesi olarak algılatılması başlı başına yanlış. Pedogojik açıdan da sıkıntılı bir durum. Öğrencilerin yeri okuldur. Bunun izni var mı yok mu bilmiyoruz. Öğrencileri okulun dışında bir geziye, bir müzeye götürürken bile bir sürü prosedür karşımıza çıkıyor. Bazı yerlerde milli eğitim müdürlükleri tarafından bu gezilere izin verilmezken böyle bir çalışmaya nasıl izin verildi?