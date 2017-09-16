Ormanlık ve makilik alanda şüpheli yangın

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'nde yol kenarındaki makilik ve ormanlık alanda, aynı anrda 6 ayrı noktada çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Torbalı\'nın kırsal Dağteke Mahallesi\'nde yol kenarındaki makilik ve ormanlık alanda, bugün saat 16.00\'da yangın çıktı. 6 aynı noktada aynı anda başlayan yangını fark eden çevre sakinleri, orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 28 arazöz ve çok sayıda orman işçisi karadan, 6 helikopter ve 3 uçak ise havadan müdahale etti. Yangın, bölgedeki ağaçlandırma sahasına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kundaklama şüphesi üzerinde durulan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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