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Ormanlık ve makilik alanda şüpheli yangın

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde yol kenarındaki makilik ve ormanlık alanda, aynı anrda 6 ayrı noktada çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

16 Eylül 2017 22:55

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'nde yol kenarındaki makilik ve ormanlık alanda, aynı anrda 6 ayrı noktada çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Torbalı\'nın kırsal Dağteke Mahallesi\'nde yol kenarındaki makilik ve ormanlık alanda, bugün saat 16.00\'da yangın çıktı. 6 aynı noktada aynı anda başlayan yangını fark eden çevre sakinleri, orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 28 arazöz ve çok sayıda orman işçisi karadan, 6 helikopter ve 3 uçak ise havadan müdahale etti. Yangın, bölgedeki ağaçlandırma sahasına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kundaklama şüphesi üzerinde durulan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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