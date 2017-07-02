Ormanlık alanlar yanıyor: Kaş, Manavgat, Menderes, Kepez, Ezine, Bodrum, KKTC...

Yurt genelinde artan sıcaklıklar orman yangınlarını da arttırdı. Antalya, Çanakkale, İzmir'de meydana gelen yangınlarda rüzgarın etkisiyle kayıp artarken uzmanlar piknik, sigara ve avcı ateşi konusunda vatandaşları uyardı. Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, "150-200 yıllık ağaçlar 30 saniyede yok oluyor" dedi.

Bodrum: Alevler, 3 bin yıllık antik tiyatronun içine kadar girdi

Bodrum'da tarım arazilerinde başlayarak makilik alana ilerleyen yangında alevler, 3 bin yıllık antik tiyatronun içine kadar girdi. Bazı yerleşimlere 50 metre kadar yaklaşan alevler korkuturken, yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi. Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde saat 16.30'da başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki 3 bin yıllık antik tiyatronun içerisine kadar yayılan alevlere, Bodrum Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman ekipleri müdahale etti. 4 arazöz, 6 itfaiye aracı ve 20 orman işçisi ile belediye ekiplerinin katıldığı söndürme çalışmalarında alevlerin ev ve işyerlerine 50 metre kadar yaklaşması korkuttu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Emekli doktor 56 yaşındaki Nasuf Bekar, "Çok küçük bir yangındı. Rüzgarla birden büyüdü. Hızlı müdahale yapılmasaydı tiyatro yanacaktı, evler büyük tehlike atlattı. Çok şiddetli rüzgar var" dedi.

KKTC: Yangın hava sıcaklığının yüksek olması ve rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamadı

KKTC’de Güzelyurt bölgesine bağlı Kalkanlı piknik alanı yakınlarında ormanlık arazide çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için seferber olundu. Yangın hava sıcaklığının yüksek olması ve rüzgarın etkisi nedeniyle kontrol altına alınamadı. İngiliz üslerinden gelen iki yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alınamayınca, Türkiye'den bir yangın söndürme uşağı ile bir de helikopter gelerek müdahale etti. Bölgede yangını söndürmek için tüm ekipler büyük çaba harcıyor. 1500-2000 dönüm alanda etkili olduğu bildirilen yangının güney ucu kontrol altına alındı. Tamamının ise birkaç saat içerisinde kontrol altına alınması bekleniyor.

Antalya Kaş: Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı

Antalya'nın Kaş İlçesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kasaba Orman Bölge Şefliği sınırları içerisinde, Kaş merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Akörü Mahallesi'ne bağlı Kuzularyanı mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.30'da yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 su tankeri ve 30 orman işçisi ile vatandaşlar müdahale ediyor.

Antalya Manavgat: 150 dönüm makilik alan zarar gördü

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm makilik alan zarar gördü. Turistik Sorgun ve Side mahallelerinin kesiştiği bölgede, makilik alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle buğday hasadı yapılan bir tarlaya da sıçrayan alevleri fark edenler, 177 Orman Yangını İhbar Hattı'nı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına kısa sürede müdahale etti. Çevre sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonunda yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 150 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya Kepez: Yavru kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı, 5 dönüm arazi kül oldu

Antalya'da piknikçilerin yaktığı iddia edilen ateş sonucu 5 dönüm ormanlık alan kül olurken, yavru bir kaplumbağa son anda alevlerin arasından kurtarıldı. Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktığını gören mahalleli önce itfaiyeye, ardından polise haber verdi. Yangına önce Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerle bir yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarına, mahalleli de katıldı. Alevlerin arasından çıkarılan yavru kaplumbağa üzerine su dökülerek serinletilmeye çalışıldı. Kaplumbağayı kurtaran Behçet Geyik, ilk gördüğünde ağzından duman çıktığını söyleyerek, “Biraz daha geç kalsaydık kesin yanardı" dedi. Kaplumbağa daha sonra güvenli bir alana bırakıldı.

Çanakkale Ezine: Tarım alanında başlayan yangın ormana da sıçradı

Çanakkale'nin Ezine İlçesi Karagömlek Köyü yakınlarında tarım alanında başlayan yangın ormana da sıçradı. Bugün saat 12.30 sıralarında Ezine'ye bağlı Karagömlek Köyü yakınlarındaki bir tarladaki saman balyalarında başlayan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı. Alevler rüzgarın da etkisiyle genişleyerek yakındaki ormana sıçradı. Alevlere 2 yangın söndürme helikopteri havadan,15 arazöz ile çok sayıda orman işçisi ile de karadan müdahale edildi.

İzmir Menderes: 800 hektar ormanlık alan yandı

İzmir'in Menderes ilçesinde dün başlayan ve bugün de devam eden orman yangını 10 helikopter ile havadan ve Adana'dan Edirne'ye kadar çok sayıda ilden yönlendirilen Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın müdahale araçları, iş makineleri ve itfaiye ekipleri ile karadan söndürülmeye çalışılıyor. Yangından etkilenen ormanlık alanın 800 hektara ulaştığı belirtildi. Müdahale anları Orman Genel Müdürlüğü'nün helikopterinden görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde söndürme çalışmalarına katılan ekipler, yangın alanına su bırakan helikopterler görüldü. Alevlere teslim olan ağaçların kömürleşmiş gövdeleri ve geride kalan siyah alanların görüntüsü yürekleri dağladı. Alevlerin kavurmaya devam ettiği alanlardan yükselen dumanlar ile helikopterlerin bıraktığı sulardan yükselen buhar gökyüzünü kapladı. Öte yandan Deli Ömerli Köyü'nde yangının çıkış noktası olarak belirlenen alanda can içki şişelerine rastlandığı belirtildi.