Ormanlık alandaki dağ evi yangında kül oldu

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Kardeşler Tepesi\'ndeki ormanlık alanda bulunan dağ evinde çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında dağ evi kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi arkasında bulunan Kardeşler Tepesi\'nde meydana geldi. Ormanlık alan içinde Sivas Valiliği\'ne ait dağ evinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede boş durumdaki dağ evini sardı. Dağ evi etrafında çok sayıda çam ağacı olması nedeniyle panik yaşandı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevredeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında dağ evi kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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