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Ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuzlar, şehre inip çöpleri karıştırıyor!

Balıkesir Erdek'te geceleri gelen domuzlar karınlarını doyurmak için çöp kutularını devirip yiyecek arıyor

29 Ağustos 2015 16:12

Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde, ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuzlar, kent merkezine inip, devirdikleri çöp kutularındaki yiyecekler ile karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Taygun Ertan'ın DHA'da yer alan haberine göre, özellikle yaz aylarında, deniz, kum ve güneşi ile tatilcilerin ilgi odağı olan Balıkesir 'in Erdek İlçesi'ne bağlı Narlı Mahallesi'ne geceleri gelen domuzlar karınlarını doyurmak için çöp kutularını devirip yiyecek arıyor. Büyük ve yavrulardan oluşan domuz sürüleri mahalle sakinlerinin korkmasına neden oluyor. Yetkilileri bu konuda önlem almaya çağıran Narlı Mahallesi halkı, hayvanların insanlara zarar vermesinden endişe ediyoruz. Şikayetimizi dile getirdik ama ilgilenen olmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. 

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