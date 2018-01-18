Ormanlık alanda tabancayla öldürüldü

Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan Abdullah Tülek (33) yaşamını yitirdi.

Olay, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Tapu Tepesi Mezarlığı yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Ağaçların yoğun olduğu bölgeden silah sesi duyan vatandaşlar polisi aradı. Ormanlık alanda inceleme yapan polis, Abdullah Tülek\'i vücudunun çeşitli yerlerinden kurşunlanmış halde yaralı buldu. Kadirli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Tülek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Polis, şüpheli olarak, M.S.\'yi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



FOTOĞRAFLI