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Ormanlı Belediye Başkanı Ereğli'de kaza geçirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ormanlı Belediye Başkanı AKP'li Yaşar Sever'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı

27 Ağustos 2013 21:42

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı AKP'li Yaşar Sever, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

İlhan Çetin'in Dğan Haber Ajansı'nda yer alan, kaza, bugün saat 16:00 sıralarında Ereğli'de Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Ormanlı beldesinden bir iş için Ereğli'ye gelen Başkan Yaşar Sever, yolun karşısına geçmek isterken, 19 yaşındaki Birol Ünlü yönetimindeki otomobil çarptı. Kanlar içinde yere yığılan Başkan Sever'e ilk müdahaleyi çevredekiler, daha sonra yoldan geçen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın sağlık görevlisi yaptı.

Çağrılan 112 Acil Servis ekibinin kaza yerinde yaptığı müdahalenin ardından da Başkan Sever, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar Başkan Sever'in tedavi altına alındığını söyledi.

Polis, Başkan Sever'e çarpan aracın sürücüsü Birol Ünlü'yü gözaltına alarak soruşturma başlattı.
 

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