Ormanda yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde, ormanlık alanda izinsiz yetiştirildiği belirlenen 156 kök Hint keneviri, jandarma tarafından imha edilmek üzere sökülürken, 1 kişi gözaltına alındı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Akbük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda izinsiz Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda önlem alan jandarma, Hint kenevirlerini sulayıp, bakımını yapan H.S.\'yi suçüstü yakaladı. Boyları 20 santimetre ile 1 metre arasında değişen 156 kök Hint keneviri, jandarma ekipleri tarafından imha edilmek üzere tek tek söküldü. Gözaltına alınan H.S.\'nin Didim Devlet Hastanesi\'ndeki sağlık kontrolünde uyuşturucu kullandığı belirlendi. H.S.\'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



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