Ormanda korku dolu 17 saat

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Lapseki ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 84 yaşındaki Salih Özen, 17 saat sonra köylüler tarafından bulundu.

Lapsbeki\'ye 10 kilometre uzaklıktaki İlyasköy köyünde oturan Salih Özen, dün saat 16.00 sıralarında, ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Havanın kararmasına rağmen Özen\'in evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleriyle birlikte bölgede, Özen\'in bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı. Köylülerin de destek verdiği gece-boyunca devam eden arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı.

Arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla tekrar tekrar devam edilirken müjdeli haber İlyasköy\'e 4 kilometre mesafedeki Suluca köyünden geldi. Suluca köyünde çiftçilik yapan Bülent Doğar, bugün saat 09.00 sıralarında traktörü ile tarlasına tohum ekmeye giderken Tütünlük Tepesi Mevkii\'nde önüne çıkan Özen\'in yolunu kaybettiğini öğrenip, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, geceyi ormanda geçirdiği için bitkin halde olan Özen\'i Lapseki Devlet Hastanesi\'ne götürüp, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Özen, burada jandarmalara \"Ormana mantar toplamaya gitmiştim. Hava birden karardı. Yola çıkmak isterken, ormanda kayboldum. Sabaha kadar düşe kalka yürüdüm. Topladığım mantarları da yolda düşürdüm. Bir ara çok korktum. Suluca köyü yakınlarında bir çifti beni buldu. Çok şükür hayattayım\" dedi.

Özen\'i bulan Bülent Doğar, \"Suluca köyünün 1 kilometre kadar ilerisindeki Tütünlük Tepesi Mevkii\'nde yaşlı amcayla karşılaştım. Yolunu kaybettiğini söyleyince, yardımcı olmak için jandarmayı aradım. Çok şükür, bu yaşına rağmen, geceyi dışarda geçirmesine rağmen sağ olarak kalmayı başarabilmiş\" dedi.



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