Ormanda kaybolan alzheimer hastası ölü bulundu

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Hisarcık ilçesinde 3 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 67 yaşındaki Ahmet Sevinç, Örenköy yakınlarında ölü olarak bulundu.

Dereköy\'de yaşayan ve alzheimer hastası olduğu belirtilen Ahmet Sevinç, mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kayboldu. 3 gündür jandarma, kurtarma ekipleri ve köylüler tarafından aranan Sevinç\'in bu akşam hayvan otlatan Havva Önlü adlı kadın tarafından cesedi bulundu. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından ekipler bölgede incelemede bulundu. Ahmet Sevinç\'in cesedi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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