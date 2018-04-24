Ormanda kaybolan 3 genç kurtarıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesi Çamlık Dağı\'na piknik yapmaya giden, ancak ormanlık alanda kaybolan 16 yaşındaki 3 arkadaş, arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrası bulundu.

Arkadaş olan Soner Selçuk, Erdem Bozok ve Ahmet Furkan Akkabak, dün saat 17.00 sıralarında, Pamukkale ilçesindeki Çamlık Dağı\'na piknik yapmak için gitti. Ormanlık alanda dönüş yolunu bulamayan 3 arkadaş, cep telefonlarından 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerinde bölgeye polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, ormanlık alanda 3 ayrı yerden kaybolan gençleri aramaya başladı. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan gençleri 4 saat sonra bulup, dağdan indirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen Soner Selçuk, Erdem Bozok ve Ahmet Furkan Akkabak, daha sonra ailelerine teslim edildi.



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