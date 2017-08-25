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Ormanda kaybolan 2 kişiden biri öldü

Nedim KOVAN/MESUDİYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Mesudiye İlçesi'nde, mantar toplamak için gittikleri ormanda sis nedeniyle kaybolan Kahraman Ceylan yaşamını yitirdi, yanındaki Mevlüt Öztürk ise sağ bulundu

25 Ağustos 2017 23:16

Nedim KOVAN/MESUDİYE (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Mesudiye İlçesi\'nde, mantar toplamak için gittikleri ormanda sis nedeniyle kaybolan Kahraman Ceylan yaşamını yitirdi, yanındaki Mevlüt Öztürk ise sağ bulundu.
Olay, Mesudiye İlçesi Topçam Mahallesi Eriçok Tepesi\'nde meydana geldi. Dün mantar toplamak için ormana giden 75 yaşındaki Kahraman Ceylan ile 48 yaşındaki Mevlüt Öztürk, yoğun sis nedeniyle yollarını kaybetti. Ceylan ve Öztürk, telefonla jandarmayı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Yoğun sis nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalar sonunda ekipler, 20 saat sonra Mevlüt Öztürk\'e, 22.5 saat sonra da Kahraman Ceylan\'a ulaştı.
Oldukça bitkin düştüğü gözlanan Kahraman Ceylan, sağlık ekiplerinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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