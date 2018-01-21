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Ormanda donma tehlikesi yaşayan 4 üniversiteli kurtarıldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, kamp yapmak için geldikleri ormanlık alanda kaybolup donma tehlikesi yaşayan 4 üniversite öğrencisi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

21 Ocak 2018 21:01

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, kamp yapmak için geldikleri ormanlık alanda kaybolup donma tehlikesi yaşayan 4 üniversite öğrencisi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ankara Hacettepe Üniversitesi\'nde eğitim gören 4 arkadaş, hafta sonu kamp yapmak üzere Karabük\'e geldi. 4 arkadaş kentin en yüksek zirvesi olan 2 bin rakımlı Keltepe bölgesinde gece saatlerinde geldikleri aracı bırakıp, orman içerisinde çadır kurmak için yürüdü. Çadırı kurduktan bir süre sonra başlayan tipi ve aşırı soğuğa dayanamayan arkadaşlar, dönüş yolunda kaybolunca cep telefonuyla jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, yaklaşık 3 saat sonra ulaştıkları 4 arkadaşı Karaağaç Köyü\'nde hazır bekleyen ambulansa götürdü. 4 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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