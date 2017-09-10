T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ormanda doğumdan sonra kalkamayan ineğinin başında 2 gündür nöbet tutuyor

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’ın Ulus İlçesi'ne bağlı Kalecik Köyü'nde 42 yaşındaki  Ahmet Karaoğlu, ormanlık alanda doğumdan sonra ayağa kalkamayan ineğinin başında 2 günden bu yana nöbet tutuyor

10 Eylül 2017 13:34

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’ın Ulus İlçesi\'ne bağlı Kalecik Köyü\'nde 42 yaşındaki  Ahmet Karaoğlu, ormanlık alanda doğumdan sonra ayağa kalkamayan ineğinin başında 2 günden bu yana nöbet tutuyor.
Ahmet Karaoğlu, önceki gün \'Simental\' cinsi gebe ineğini otlaması için ahırdan çıkardı. Karoğlu, akşam dönmemesi üzerine ineği aramaya çıktı. Karaoğlu ve ailesi ineği, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Eğerlik Mevkii&nde ormanlık alanda doğum yapmış halde buldu. Dağlık alanda doğum sırasında öldüğü belirlenen buzağının yaklaşık 10 metre aşağısında yerde yatan inek ayağa kaldırılamadı. Karaoğlu, bunun üzerine veteriner çağırdı. Veteriner hekim, doğumdan sonra ineklerde ayağa kalkamama durumunun olabileceğini belirterek iğne tedavisi uyguladı. Ancak inek yine ayağa kaldırılamadı.
Ahmet Karaoğlu, bunun üzerine gece ateş yakarak ineğin başında bekledi. Sabah uyandığında ölü doğan buzağının yabani hayvanlar tarafından parçalandığını gören Ahmet Karaoğlu, ineği yine kaldıramayınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'nden (AFAD) yardım istedi. Dağlık bölgede yaklaşık 2 kilometre yürüyerek bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de ineği kaldıramadı.
Coğrafi yapısı nedeniyle araç girmesi mümkün olmayan dağlık alandan ineğin alınması için İl Özel İdaresi\'nden iş makinesi talep edildi. Ancak iş makinesi de ineğin bulunduğu yere ulaşamadı. Havanın kararması üzerine AFAD ekipleri bölgeden ayrılırken Ahmet Karaoğlu, ikinci geceyi de eşiyle birlikte ineğinin yanında ateş yakarak geçirdi. Ahmet Karaoğlu ve eşi, yere serdikleri battaniyelerin üzerinde sırayla uyurken, köpekleri de gece ineğin yanında bekledi. Ahmet Karaoğlu, yaklaşık 10 bin lira değerindeki ineğinin ayağa kalkmasını beklemeye devam ediyor.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTINDHA BARTINın UlusKalecik KöyüAhmet KaraoğluAhmet KaraoğluKaroğluKaraoğluEğerlik Mevkii&ndeVeterinerAncakSabahAfetAcil Durum Müdürlüğü AFADAFADCoğrafiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24