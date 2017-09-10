Ormanda doğumdan sonra kalkamayan ineğinin başında 2 gündür nöbet tutuyor

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’ın Ulus İlçesi\'ne bağlı Kalecik Köyü\'nde 42 yaşındaki Ahmet Karaoğlu, ormanlık alanda doğumdan sonra ayağa kalkamayan ineğinin başında 2 günden bu yana nöbet tutuyor.

Ahmet Karaoğlu, önceki gün \'Simental\' cinsi gebe ineğini otlaması için ahırdan çıkardı. Karoğlu, akşam dönmemesi üzerine ineği aramaya çıktı. Karaoğlu ve ailesi ineği, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Eğerlik Mevkii&nde ormanlık alanda doğum yapmış halde buldu. Dağlık alanda doğum sırasında öldüğü belirlenen buzağının yaklaşık 10 metre aşağısında yerde yatan inek ayağa kaldırılamadı. Karaoğlu, bunun üzerine veteriner çağırdı. Veteriner hekim, doğumdan sonra ineklerde ayağa kalkamama durumunun olabileceğini belirterek iğne tedavisi uyguladı. Ancak inek yine ayağa kaldırılamadı.

Ahmet Karaoğlu, bunun üzerine gece ateş yakarak ineğin başında bekledi. Sabah uyandığında ölü doğan buzağının yabani hayvanlar tarafından parçalandığını gören Ahmet Karaoğlu, ineği yine kaldıramayınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'nden (AFAD) yardım istedi. Dağlık bölgede yaklaşık 2 kilometre yürüyerek bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de ineği kaldıramadı.

Coğrafi yapısı nedeniyle araç girmesi mümkün olmayan dağlık alandan ineğin alınması için İl Özel İdaresi\'nden iş makinesi talep edildi. Ancak iş makinesi de ineğin bulunduğu yere ulaşamadı. Havanın kararması üzerine AFAD ekipleri bölgeden ayrılırken Ahmet Karaoğlu, ikinci geceyi de eşiyle birlikte ineğinin yanında ateş yakarak geçirdi. Ahmet Karaoğlu ve eşi, yere serdikleri battaniyelerin üzerinde sırayla uyurken, köpekleri de gece ineğin yanında bekledi. Ahmet Karaoğlu, yaklaşık 10 bin lira değerindeki ineğinin ayağa kalkmasını beklemeye devam ediyor.



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