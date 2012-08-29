Ormanda başlayan alevler köye ulaştı

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerine sıçradı. Köy sakinleri daha güvenli yerlere gönderildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Serik ile bağlı beldelerin itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle Bilginler köyündeki yaşlılar, kadınlar ve çocuklar, güvenli yerlere yönlendirildi.

Köy imamının kullandığı cami lojmanının giriş katına sıçrayan alevler, evin bu bölümünü kullanılamaz hale getirdi. İmamın Isparta’da olduğu öğrenildi.

Yangında bir ahır da alevlerden zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Büyük çapta maddi hasar oluşan ahırın boş olduğu bildirildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yangın bölgesinde bugün rüzgarın hızı zaman zaman saatte 40 kilometreyi buldu.

Yetkililer rüzgarın hızının akşam saatlerinde daha da artarak saatte 50 kilometreyi bulabileceği konusunda uyardı.

Ekipler, 20 hektarlık bir alanda etkili olan yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyor.