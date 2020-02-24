Ormana kaçak kongre merkezi yaptı, İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı; AKP'li başkan kendini, "Ufak bir dikkatsizlik" diye savundu

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Celal Bayar Üniversitesi'nin Mayıs 2018'de Demirci'de yapacağı Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği kongresi için AKP'li Başkan Selami Selçuk, orman arazisine kaçak kongre merkezi yaptı. Ancak bir vatandaş suç duyurusunda bulundu. Proje iptal edildi.

Orman işletmesi, karaçam orman arazisi olan bölgedeki yapılaşmaya ilişkin suç tutanağı düzenledi. Orman muhafaza memurlarının Belediye Başkanı Selçuk'la yaptığı inceleme sonrası hazırlanan tutanağa başkan imza atmaktan kaçındı. Tutanakta “Demirci Belediyesi adına Selami Selçuk imzadan imtina etti” ifadesi yer aldı. İşgal edilen alanın ise 5 bin 253 metre kare olduğu kaydedildi.

"Arazi bizim değil" itirafı

Selami Selçuk, Demirci Kaymakamlığı'na 24 Nisan 2018'de ‘kaçak yapılaşmayı' şöyle itiraf etti: “İlçemizde 9 ila 11 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Uluslararası Bilimsel Kongre için belediyemiz tarafından 101 ada 52 parsele prefabrik kongre merkezi yapımına başlanmıştır. Bu konuda yetkililerden olumlu görüş alınmıştır. Ayrıca söz konusu alan kaplıca alanıdır, üzerinde tesisler mevcuttur.

Kaymakamlığa yanlış bilgi verdi

Selçuk, kaymakamlığa gönderdiği yazıda, orman arazisinin 2B kapsamına alınması için ilgili yerlere müracaat ettiğini de söyledi. Ancak ön inceleme raporunda, bu konuda hiçbir girişim olmadığı ortaya çıktı.