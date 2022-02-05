Orman yangınlarıyla mücadele için OGM'de 'Havacılık Dairesi Başkanlığı' kuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hizmet edecek "Havacılık Dairesi Başkanlığı" kurularak, görevleri belirlendi.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, OGM hizmet birimleri arasına, orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere OGM'nin görev alanı kapsamında havacılık hizmetlerini yürütecek "Havacılık Dairesi Başkanlığı" eklendi.