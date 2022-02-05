T24 LogoT24 Logo
Gündem

Orman yangınlarıyla mücadele için OGM'de 'Havacılık Dairesi Başkanlığı' kuruldu

05 Şubat 2022 12:40

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hizmet edecek "Havacılık Dairesi Başkanlığı" kurularak, görevleri belirlendi.
 
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, OGM hizmet birimleri arasına, orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere OGM'nin görev alanı kapsamında havacılık hizmetlerini yürütecek "Havacılık Dairesi Başkanlığı" eklendi.
 
Başkanlık, havacılık hizmetlerinin yerine getirilmesinde personel planlamasını yapmak ve hava araçlarıyla gerekli görülen diğer araç, gereç ve teçhizatın teminini, kiralanmasını, hazırlanmasını, planlanmasını ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlamakla görevlendirildi.
ogmorman yangınlarıhavacılık dairesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24