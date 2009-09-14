Orman yangınları silahla söndürülecek

Rusya'da icat edilen uzun menzilli köpük ve su fırlatan silahla çok büyük yangınlar kısa sürede söndürülebilecek.



Moskova'da düzenlenen 8'inci uluslararası ihtisas fuarı ‘21'inci Yüzyıl yangın güvenliği fuarında' çok kısa sürede büyük yangınları söndürebilen uzun menzilli köpük ve su fırlatan yangın söndürme silahı ve küçük yangınlar ile henüz başlayan yangınları kısa sürede söndürebilen ‘Su topu’ tanıtıldı.



Herhangi bir insan müdahalesi olmadan kamera veya ısı tespit edici sensorlarla tespit edilen yangın bu silah sayesinde saniyeler içerisinde söndürülebiliyor. ‘PURGA' yani ‘kar fırtınası' adı verilen silah herhangi gemi, helikopter, binanın çatısı veya itfaiyelerin yangın söndürme sistemlerine de rahatlıkla takılabiliyor.



Sistemin geliştiricisi Gennady Kuprin, yaptığı açıklamada, yangının söndürülme hızını geliştirdiklerini bildirirken, “Havacılıkta sürat kavramı çok önemlidir. 1 helikopter 40 saniye gibi sürede tamamen yanabiliyor. Yangın söndürme işleminde zaman çok önemli” dedi.



Sistem aynı zamanda özel karışımdan oluşan köpüğü 30 metre uzağa da fırlatarak çok hızlı biçimde yanan alanı kaplayarak söndürdüğünü belirten Kuprin, yaptığı açıklamada 1000 metrekarelik alanın bu sistem aracılığı ile iki dakika gibi kısa sürede söndürebildiğini söyledi.



Fuarda tanıtılan bir başka yangın söndürme silahı olan ve henüz başlayan veya küçük çaplı yangınları anında söndürebilen ‘Su topu’da ilgi çekti. Su topu’nun yaratıcısı Alexander Lebedev, bu sistemin henüz başlayan yangınların geniş alanlara yayılmasını önlemek için vazgeçilmez olduğunu söyledi.



Sistem 10 litre su ile sıkıştırılmış havadan oluşup, bulunduğu depodan küçük tanecikler şeklinde büyük hızla püskürtülüyor. Püskürtülen su tanecikleri anında yangını kaplayarak söndürüyor ve aynı zamanda çok hızlı bir şekilde de soğumasını sağlıyor.