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Orman yangınında soğutma çalışmaları yağmur etkisi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU'nun Göynük İlçesi'nde yaklaşık 100 hektar sarıçam ormanını kül eden yangında soğutma çalışmaları sürüyor

06 Eylül 2017 21:21

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU\'nun Göynük İlçesi\'nde yaklaşık 100 hektar sarıçam ormanını kül eden yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yağan yağmurun yanan alanın soğumasına yardımcı olduğunu söyledi.
Geçen cumartesi günü ilçeye bağlı İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkisinde yoldan geçen birinin attığı sigara izmaritinin otları tutuşturması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, dün havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yanan alanda soğutma çalışmalarının sürdüğünü, ekiplerin ve bölge halkının teyakkuzda olduğunu söyledi. Başkan Kazan şunları söyledi:
\"Yangın söndü diyebiliriz. Yağmur da yağdı. Çok fazla değil ama hasar gören alanın soğumasına yardımcı olacak şekilde yağdı. Ama ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Köylüler de bölgede nöbet tutuyor. Arazi boş bırakılmadı. Herkes görevinin başında teyakkuzda bekliyoruz. Hasar gören alan net bir şekilde ölçülecek. Zarar gören yaban hayvanlarının henüz tespiti yapılamadı. Yangın bölgesine tamamen giremiyoruz. Zarar gören hayvanların tespitini Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler belirleyecek. Nöbetçi olarak bir yangın söndürme helikopteri hazır halde bekliyor. Helikopter yangının yayılma ihtimaline karşı duruyor.\"

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