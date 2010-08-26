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ORMAN YANGININDA 5 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2010 15:58

-ORMAN YANGININDA 5 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde çıkan orman yangınında ilk belirlemelere göre 5 hektarlık alan zarar gördü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağkuzören köyü Elveren Yaylası'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Ankara, Çankırı, Ilgaz, Beypazarı, Kızılcahamam ve Eskipazar Osman İşletmelerine bağlı arazözler ile Karabük Orman İşletmesine ait bir yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangın etkisini sürdürüyor. Yetkililer, yangının etkili olduğu bölgenin dağlık arazi olduğunu belirtirken rüzgarın da etkisiyle güçlükle müdahale edildiğini bildirdi. Bu arada bölgeye yeni yangın söndürme helikopterleri ve ekiplerin sevk edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. 

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