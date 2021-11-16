Orman yangını sonrası tutuklanan 7 Rus turist serbest bırakıldı 

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, yaktıkları kamp ateşiyle orman yangınının başlamasına neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan 7 Rus turist serbest bırakıldı. Turistler, sosyal medya hesaplarından, 'Özgürüz artık' paylaşımını yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesi Çağlarca bölgesinde 23 Ekim'de çıkan orman yangınının söndürülmesinin ardından, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalarına başladı. 4 hektarlık alanın yandığı yangınla ilgili ekipler, Sivri Dağ bölgesinde kamp ateşi yakıldığı ve ardından yangın çıktığı ihbarında bulundu. Jandarma, bölgede kamp yaptıklarını belirlediği 7 kişilik Rus turist kafilesini gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilen 7 Rus turist, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince 'orman yangınına neden olmak' suçundan tutuklandı.

Gözaltına alındıktan sonra sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunan turistlerin yardımına Rusya Antalya Başkonsolosluğu koştu. Konsolosluk görevlilerinin yaptıkları girişimler ve itirazlar üzerine turistler, dün gece Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaşan turist Yaskova P., “Ben çok teşekkür ediyorum. Bizim paylaşımımız bu kadar büyük bir ses getirdi. Gazetelerde, televizyonlarda çıktı. Düşünmüyorduk bu kadar destek alabileceğimizi. Biz, şimdi konaklama araştırıyoruz. Türkiye’de, bir süre kalacağız. Bizim olayımız daha bitmedi, biraz zaman alır” dedi.



Turistlerin yaptıkları paylaşımlardaki yazılarda ise, "Türkiye’de mahkeme sonucunu bekleyeceğiz. Biz de özgürüz artık. İşlerimiz devam ediyor. Şimdi de başka bir şey söyleyemeyiz, bekliyoruz." ifadeleri yer aldı. (İHA)