-Orman yangını köye sıçradı ÇANAKKALE (A.A) - 18.08.2011 - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangının Doğancı köyüne de sıçradığı bildirildi. Yiğitler köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevler, Doğancı köyüne ulaştı. Yangın köydeki evlere ve bahçelere sıçradı, köylüler hayvanlarını kurtarmak için çaba sarf etti. Bu arada, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, köyün boşaltılmasını sağladı. Yangın bölgesine girişlere izin verilmediği öğrenildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangına Türk Hava Kurumuna (THK) ait 4 adet yangın söndürme uçağı, helikopter ve arozözlerin müdahalede bulunulduğunu bildirdiler. Yetkililer, ayrıca 2 amfibi uçak ile 1 helikopterin de söndürme çalışmalarına destek vermek için Çanakkale'ye doğru yola çıktığını kaydetti.